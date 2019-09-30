Владелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США

Евгений Пригожин и Владимир Путин / zampolit.com

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Российской Федерации и ее граждан. Новые ограничение связаны со старым добрым вмешательством в президентские выборы в 2016 году.

Так, в "черный список" США в это раз попал известный бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним люди, а именно Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

По данным Reuters, под ограничения попали три компании - Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries, который также связывают с Пригожиным.

В то же время, издание Европейская правда сообщает, что под американские санкции попали три самолета, яхта St. Vitamin длиной в 37 метров и финансируемая олигархом "фабрика тролей" - Internet Research Agency.

Напомним, что представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции.