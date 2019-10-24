Армия и дерашизация: Жебривский рассказал о "формуле" возвращения Донбасса

Павел Жебривский / УНИАН

Так называемая формула Штайнмайера подписана, но вопрос деоккупации Донбасса не сдвинулся с мертвой точки. Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил свой вариант возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По его словам, нынешняя украинская власть говори о без альтернативности "формулы Штайнмайера", потому что не имеет собственного виденья проблемы.

"Сегодня стало модным, говоря об установлении мира на Востоке, вспоминать" формулу Штайнмайера ", которой никто до конца не понимает. Почему? Потому что нет альтернативы. Украинская власть не озвучивает собственной четкой формулы, как и собственного видения политической ситуации. Может, потому, что они отсутствуют? Господин Зеленский, имея немалый актерский опыт, привык действовать по написанному сценарию, а не составлять свой", - написал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации в Facebook.

При этом свой мирный план он назвал "формулой Жебривского" и заверил, что план формировался с учетом опыта управления Донецкой областью, а также пребывание в зоне АТО.

"Определение точек экономического роста и построение сильной экономики Украины. Это является нашим первым "домашним заданием". И речь идет о росте показателей не на 3,7% в год, как отмечает действующий министр экономики, а на 7-12%. Следующий шаг - формирование модернизированной украинской армии – наиболее боеспособной в Европе", - рассказал Жебривский.

Кроме того, он уверен, что освободить оккупированные Российской Федерацией украинские территории должна украинская армия.

"Проводим короткую военную операцию с выходом на границы. Далее - пять лет дерашизации с эффективными инфильтрационными мерами. И только потом - выборы, к которым украинское население будет действительно готово", - подчеркнул политик.

Напомним, что ранее в Украине официально признали ряд документов, которые выдают на временной оккупированных территориях Донбасса.