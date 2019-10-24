В Украине официально признали документы из "ЛДНР"

Боевики на Донбассе

В Украине официально признали ряд документов, которые выдают "ДНР" и "ЛНР" на временной оккупированных территориях Донбасса.

Как подчеркнули в Минюсте, соответствующее решение было принято Кабинетом министров 23 октября.

В частности, речь идет о признании некоторых справок (о рождении и смерти), которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

Подтверждением документов, выданных в "ЛДНР", будет заниматься специальная комиссия, у которой будут инструменты для того, чтобы по каждому обращению выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение.

Читайте такжеКравчук рассказал, можно ли распустить "ЛДНР"В Минюсте пояснили, что при принятии решения в правительстве руководствовались положением "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, а также законом Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В то же время в Минюсте добавили, что признание отдельных справок, выданных на оккупированных территориях Донбасса, не означает признания оккупационной власти.

Также отмечается, что, при учете документов с неподконтрольных территорий, ключевой принцип заключается в защите неотъемлемых прав человека: "Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность".

Читайте такжеВ РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали информацию о том, что Берлин якобы выдает визы соискателям с российскими паспортами, не идентифицируя жителей оккупированного РФ Донбасса.