В Германии прокомментировали выдачу виз жителям ЛДНР с российскими паспортами

Германия открестилась от выдачи виз жителям ОРДЛО / Фото: УНИАН

Дипломаты Министерства иностранных дел Германии опровергли появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Берлин якобы выдает визы соискателям с российскими паспортами, не идентифицируя жителей оккупированного РФ Донбасса.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный ответ ведомства, в МИД не знают ни единого случая, когда бы жители ЛДНР получили разрешение на въезд в Германию по российскому паспорту.

Немецкие дипломаты подчеркнули, что жители оккупированного Донбасса могут получить на территории Украины биометрический паспорт и ездить в Европу без виз.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

Согласно заявлению ведомства, позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В нем было указано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений".

Напомним, как сообщает издание Bild со ссылкой на ответ на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии, Берлин выдает визы соискателям с паспортами России, даже если они получили его на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.