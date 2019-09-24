Германия выдает визы жителям "ЛДНР" с российскими паспортами – Bild

Германия могла выдавать визы жителям "ЛДНР" / YConsult

Германия выдает визы соискателям с паспортами России, даже если они получили его на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на ответ на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии, немецкие дипломаты не разбираются в тонкостях данного вопроса.

В документе указано, что правительство Германии не видит различий между обычными паспортами граждан РФ и теми, которые выдали жителям оккупированного Донбасса.

С апреля, когда Россия начала беспрепятственно выдавать жителям "ЛДНР" свои паспорта, Германия предоставила почти 100 000 виз владельцам российских документов. При этом в Берлине не знают, сколько из получателей виз являются гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории Донбасса.

Как ранее сообщалось, жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдано более 35 тысяч паспортов РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

В ответ президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.