Зеленский отреагировал на упрощение Путиным выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Владимир Зеленский отреагировал на указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса / Крым.Реалии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание главой РФ Владимиром Путиным указа об упрощении предоставления украинцам с Донбасса российского гражданства — поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Лидер Украины также поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства нашей страны людям, которые на родине страдают от нарушения прав и свобод, говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

У Зеленского считают, что упрощение Путиным предоставления гражданства РФ украинцам создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта на Донбассе и реинтеграции территории, приверженность к которым российское руководство неоднократно декларировало.

"…Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической Родины", — отметили в Офисе главы государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.