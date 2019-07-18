Зеленский отреагировал на упрощение Путиным выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

18 июля 2019, 07:55

Россия создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта на востоке Украины, отметили в Офисе президента.

Зеленский новости — Владимир Зеленский отреагировал на указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Владимир Зеленский отреагировал на указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса / Крым.Реалии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание главой РФ Владимиром Путиным указа об упрощении предоставления украинцам с Донбасса российского гражданства — поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Лидер Украины также поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства нашей страны людям, которые на родине страдают от нарушения прав и свобод, говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

У Зеленского считают, что упрощение Путиным предоставления гражданства РФ украинцам создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта на Донбассе и реинтеграции территории, приверженность к которым российское руководство неоднократно декларировало.

"…Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической Родины", — отметили в Офисе главы государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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