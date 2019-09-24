  1. Главная
  3. Мир

В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта

24 сентября 2019, 08:57

В "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке гражданства РФ.

Паспорта
В "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке гражданства РФ / YConsult

Жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") выдано более 35 тысяч паспортов РФ.

В то же время жители "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства, рассказали в МВД России.

"С начала реализации указа президента принято более 87 тыс. заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в отношении 49 тыс. человек принято решение о приёме в гражданство", — цитирует rt.com сообщение МВД РФ.

Читайте такжеРаздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

В ответ президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:46
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет
09:30
"Вы наши лоббисты": Зеленский провел в США первую встречу Видео
09:04
"Хочется всех посадить": Чумак рассказал о расследовании Иловайской трагедии
08:57
В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта Видео
08:42
Зеленский пошел по граблям Порошенко мнение
08:35
Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы
08:25
"Принудительная процедура": в Украине предложили установить морскую границу с РФ Видео
08:04
Назначение Богдана главой ОП: Верховный суд поставил точку
07:38
"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга Зеленского
07:18
"Помешаны": астролог назвал самый капризный знак Зодиака
07:13
Остановить Северный поток-2: Трамп и Дуда нашли общее решение
07:03
Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу мнение
06:49
Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки"
06:45
Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото Фото Видео
06:31
Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников Фото
06:03
Новый план Маршалла: у Зеленского рассказали, как будут восстанавливать Донбасс
05:32
Уличная мода на осень 2019: какие пальто модные этой осенью – тренды и фото Фото Видео
04:56
"Бриллиантовые слезы": в Армении девушка плачет кристаллами Видео
04:25
Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото Фото Видео
04:01
"Курс доллара укрепится": экс-министр назвал возможную причину провала гривны
03:49
Врачи нашли скрытую угрозу от одной из самых любимых привычек
03:16
Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни Видео
02:38
Украина руководит: любитель "русского мира" Царев "разоткровенничался" из-за газа
01:54
"Дойди и изгони": в России художник нарисовал "икону" якутского шамана Видео
01:32
"Не идут в бюджет": министр экономики пояснил, кто получит деньги от продажи земли
01:12
Ученые указали на вред колбасного сыра для организма
01:07
Соль или соевый соус: диетолог рассказала, что полезнее
00:25
Гороскоп на сегодня: кого ждет сюрприз, тайный поклонник и любовные авантюристы
00:14
"Абсурдные обвинения": Аваков прокомментировал дело против Парубия
23 сентября, понедельник
23:47
Google запустила платные подписки: названа цена
23:22
Обошел Роналду: в ФИФА назвали имя лучшего футболиста года
22:56
В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева участвовать в сессии Видео
22:31
Янукович готовится вернуться в Украину – адвокат Видео
22:16
Гороскоп на неделю: непримиримая вражда и новые возможности
21:58
В Польше жестоко избили студента за гражданство Украины
21:50
Трамп раскрыл, чего США ждут от Зеленского Видео
21:20
В Киеве атаковали спецназовцев, опубликованы фото с места ЧП Фото
21:19
Чехия приглашает украинцев для борьбы с жуком-короедом
21:00
Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:46
"Чуть ли не мешки с деньгами": Князев отреагировал на "задержание" экс-жены
20:41
Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения узников Видео
20:15
В ряде областей Украины "ударят" сильные заморозки: тревожный прогноз погоды
20:05
Пройти по меже: Зеленскому предстоит сложная игра с США мнение
20:04
Волкер пояснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным
19:37
Виталий Кличко рассказал, как попросил $2 млн за драку в ресторане Видео
19:17
Чашка премьера: Гончарук удивил собственным видеоблогом Видео
18:49
"Позиция сельской невинной девушки": политолог пояснил место Украины в конфликте Трампа и Байдена
18:31
"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммы
18:02
"Вопреки прогнозам": Заворотнюк сегодня провели операцию
18:01
"Сплошь и рядом": доктор Комаровский назвал "мифический" диагноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять