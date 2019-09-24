В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта

В "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке гражданства РФ / YConsult

Жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") выдано более 35 тысяч паспортов РФ.

В то же время жители "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства, рассказали в МВД России.

"С начала реализации указа президента принято более 87 тыс. заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в отношении 49 тыс. человек принято решение о приёме в гражданство", — цитирует rt.com сообщение МВД РФ.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

В ответ президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.