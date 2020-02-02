"Правовые аспекты": в "ДНР" заистерили и поставили Киеву условие из-за выборов

"ДНР" / УНИАН

Так называемая глава МИД террористической ДНР Наталья Никонорова озвучила условия, при которых на оккупированном Донбассе проведут выборы. Пособница оккупантов вспомнила о "формуле Штайнмайера" и законе об особом статусе региона.

"Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе", - цитирует приспешницу боевиков ТАСС.

Также она сомневается, что Киев успеет до октября провести необходимую работу.

Как ранее сообщал Главред, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что местные выборы в Украине вероятно можно будет провести в конце октября 2020 года.