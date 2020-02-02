У Зеленского назвали вероятную дату проведения выборов в ОРДЛО

Выборы на Донбассе могут состояться осенью 2020 года / Фото vk.com anna-news.info

Местные выборы в Украине, в том числе и на территории ныне оккупированного Донбасса, вероятно можно будет провести в конце октября 2020 года. Такой прогноз сделал помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он напомнил, что через три месяца должна состояться встреча лидеров нормандской четверки.

"Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО, – Главред) в конце октября", – цитирует Ермакак Интерфакс-Украина.

По украинскому законодательству невозможно проводить выборы на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу. По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе целесообразно провести параллельно с общеукраинским голосованием осенью 2020 года. При этом глава МИД категорично высказался об участии в них боевиков.

"Никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них (выборах, - Главред) участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - подчеркнул Пристайко.