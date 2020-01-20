Выборы в "ДНР" и "ЛНР": Украина в Минске подписала ерунду - Москаль

Москаль заявил, что ситуация с выборами на Донбассе в тупике / УНИАН

В ближайшие годы нельзя проводить выборы на оккупированных территориях Донбасса, считает экс-глава Закарпатской и Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, который ранее заявил, что Россия не вернет Украине то, что уже захватила.

По мнению Москаля, если выборы в ОРДЛО таки будут проводить, то из нынешних политических партий в избранные органы местного самоуправления "ДНР" и "ЛНР" могут попасть ОПЗЖ или Оппоблок.

"Вот эти партии там воспринимают, вот вам и ответ", - сказал он.

При этом Москаль убежден, что в настоящее время ситуация с выборами на нынешних оккупированных территориях зашла в тупик.

"Если мы подписали ерунду в Минске, что сначала выборы, а затем контроль над границей, то это путь абсолютно в никуда. Нас заставляют так же, как когда-то Молдову. С 1991 года официальный Кишинев не может зайти в Приднестровье. Он не может вернуть этот регион в состав Молдовы", - особо отметил политик, передает Главком.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе целесообразно провести параллельно с общеукраинским голосованием осенью 2020 года.

В интервью немецкой Bild он отверг вероятность проведения выборов в ОРДЛО "при любых условиях" и категорично высказался об участии в них боевиков.

"Никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них (выборах, - ред.) участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - подчеркнул глава МИД.