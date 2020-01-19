Россия не вернет Украине то, что уже захватила - часть Донбасса и Крым - Москаль

Геннадий Москаль убежден, что Россия никогда не вернет Крым и Донбасс / УНИАН

Россия пока отказалась от идеи расшатывать Закарпатье, однако "надо нос держать сухим и по ветру", заявил экс-глава Закарпатской и Луганской областных государственных администраций Геннадий Москаль, который ранее рассказал, зачем Путину восток Украины.

Москаль подчеркнул, что планы Кремля рухнули, так как их разбила Украина.

"Думаю, в Москве была большая разборка, поэтому пока они отказались расшатывать область, прибегая к поддержке русинов и созданию конфликтов между украинцами и венграми. Но им надо сделать какую-то Закарпатскую республику на границе с Евросоюзом. Что им уже делать на своей границе еще какие-то "республики", достаточно "ЛНР", "ДНР", отсоединения Крыма. Знаете, многие к нам (в Закарпатье) приезжали из европейских стран. То после третьей рюмки язык говорит искренне: вас не ждут ни в Евросоюзе, ни в НАТО", - рассказал Москаль в интервью Главкому.

По словам Москаля, Россия не будет отдавать Украине то, что уже захватила - часть Донбасса и Крым.

"Сегодня президент России думает о том, как еще прихватить, ничего отдавать не будет. Я пришел на Донбасс в 2014-м году, когда освободили Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Тогда в Луганске администрацию формировал с нуля. То с уверенностью могу сказать, что он ничего не отдаст, какие бы форматы переговоров не проводили", - особо отметил он.

Читайте также"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутойНапомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что находящаяся на Донбассе миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зачастую работает против Украины.

"ОБСЕ нам не помогает, это абсолютно ненужная (миссия, - ред.). А наоборот работает против нас или неизвестно на кого", - подчеркнул Москаль.