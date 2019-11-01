"Перевернул им стол с виски": Москаль рассказал о работе миссии ОБСЕ против Украины

Геннадий Москаль нелестно отозвался о наблюдателях ОБСЕ / OSCE/Evgeniy Maloletka

Находящаяся на Донбассе миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зачастую работает против Украины, заявил бывший глава Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

"ОБСЕ нам не помогает, это абсолютно ненужная (миссия, - ред.). А наоборот работает против нас или неизвестно на кого", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он также рассказал, как добивался от миссии ОБСЕ выехать на Бахмутскую трассу, где боевики захватили один из украинских блокпостов.

"Они (наблюдатели ОБСН, - ред.) сидели в ресторане, пили виски. Я их уговаривал-уговаривал, пока не взял и не перевернул тот стол вместе с виски. Я не знаю какими словами я их обзывал, но они поехали. Но когда боевики начали стрелять и сделали очередь по флагам (ОБСЕ, - ред.) они сбежали с поста", - добавил Москаль.

Напомним, ранее Москаль заявил о том, что наблюдатели ОБСЕ на Донбассе "с утра до ночи "жиганят" пиво с виски".