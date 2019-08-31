"Меня бы судили за госизмену": Москаль рассказал, как вел переговоры с одним из главарей "ЛНР"

Геннадий Москаль в 2014-15 годах возглавлял Луганскую ВГА / УНИАН

Украинский политик, экс-глава Луганской ВГА Геннадий Москаль признался, что в 2014-2015 годах вел переговоры с тогдашним так называемым "премьер-министром" террористической "ЛНР" о поставках газа.

По словам Москаля, ему нужно было не дать людям замерзнуть, так как температура воздуха опустилась до 28-30 градусов ниже нуля, а вражеские снаряды повредили газовый трубопровод - без газа остались 20-30 сел.

"Если бы тогда узнали – меня бы судили как за государственную измену. Но нужно было спасать людей", – заявил Москаль одному из украинских изданий.

"Я что, как глава военно-гражданской администрации, должен был вот так (сложить руки на груди. – ред.) и говорить: "Да я с москалями не буду никакого разговора вести"? Значит, пусть люди мерзнут? Тем более, что из-за обстрелов уже крыш не было и тому подобное. Явно нужно было договориться", – рассказал он.

Политик добавил, что сейчас того человека, с которым он договаривался, уже нет в живых.

"Это был премьер-министр т.н. "ЛНР", который не вмешивался ни в какие военные действия, он занимался экономикой, финансами, водой, теплом, газом…", – объяснил Москаль, но фамилию назвать отказался.

Вероятно, речь идет о Геннадии Цыпкалове – втором "премьер-министре" псевдореспублики, которого осенью 2016 года задержали якобы за попытку госпереворота, а в августе 2017-го сообщили о его смерти в СИЗО.

Напомним, ранее Геннадий Москаль рассказал, как остановить войну на Донбассе.