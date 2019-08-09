Москаль рассказал, почему от "Зе-вируса" нет прививки

Владимир Зеленский и его избиратели / president.gov.ua

Экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль считает, что у Петра Порошенко не было шансов выиграть выборы президента 2019 года. Об этом он сказал во время чата на Главреде.

Политик, комментируя популярность нынешнего президента Владимира Зеленского, заявил, что победу во втором туре он получил во многом благодаря тому, что украинцы голосовали не столько за него, сколько против Порошенко.

"Если бы во второй тур вместе с Порошенко вышел Бойко, то президентом Украины стал бы Бойко, вышла бы Тимошенко во второй тур - президентом была бы она, вышел бы Гриценко - страну бы возглавил Гриценко. Даже если бы вышел Ляшко, на 100% уверен, что у Порошенко выиграл бы он. У Порошенко не было шансов", - считает Геннадий Москаль.

Что касается феномена популярности Зеленского, то это Украина уже проходила с Виктором Ющенко: "Такое увлечение человеком - как грипп, и лечить каждого, кто "заболел", - абсолютно бесполезное дело. Здесь не отделаешься вакцинацией, как при кори. Поживем – увидим".

Политик видит опасные тенденции в обществе. По его мнению, нет гарантии, что через пять лет все люди не будут ходить с красными шариками и кричать "Шарий - наш президент!" или с черными шариками и лозунгами "Белецкий - наш президент!".

"Такое вполне возможно, если уровень социально-экономической жизни катастрофически снизится", - считает политик.

Напомним, ранее Москаль оценил планы уже бывшего нардепа Ольги Богомолец провести дематюкацию публичного пространства Украины и рассказал, как побывал "в шкуре Медведчука".