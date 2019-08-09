Москаль рассказал, как побывал "в шкуре Медведчука"

Геннадий Москаль / УНИАН

После того, как Киев и Будапешт "побили горшки", экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль побывал "в шкуре Медведчука".

"Как-то Порошенко пообщался с Орбаном в Европе, и казалось, что вопрос решен. Но в Украине снова все перевернули наоборот. Поэтому Венгрия отказалась общаться с Украиной напрямую", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Он также рассказал о кризисных ситуациях, которые случались в отношениях между Украиной и Венгрией.

"Бывали ситуации, когда один из министров (не буду называть фамилий) звонил мне и объяснял вопрос, который следует урегулировать с Венгрией. Я шел к генеральному консулу или звонил в офис венгерского премьер-министра и говорил, что мне нужно приехать с ними пообщаться", - вспомнил Москаль.

Читайте такжеОт Порошенко ушел его VIP-агитатор МоскальОн также добавил, что фактически был посредником между Порошенко и Орбаном: "Как Медведчук - между Порошенко и Путиным. Разве вы думаете, что Медведчук ездил в Россию просто так? Он ездил, как сейчас говорят, по молчаливому согласию президента. И никто к нему не выдвигал претензий".

Напомним, ранее Москаль оценил планы уже бывшего нардепа Ольги Богомолец провести дематюкацию публичного пространства Украины.