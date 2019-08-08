"Пусть лучше докторша людей лечит": Москаль оценил планы Богомолец по дематюкации Украины

Геннадий Москаль / УНИАН

Известный политик Геннадий Москаль, экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, оценил планы уже бывшего нардепа Ольги Богомолец провести дематюкацию публичного пространства Украины.

"Ой, піду я на гору крутую, /Заспіваю я пісню тихую./Ой, тихую… Ой, тихую…/ Заспіваю я пісню тихую". Или вспомните слово, которое у нас используется - "підрахуй" [подсчитай в переводе с украинского - Главред]. Разве это не литературный язык?Пусть наша докторша людей лечит. Когда Украина - на краю пропасти по показателю бедности и нищеты, разве мат является нашей главной проблемой? Если человек будет материться от такой жизни, то ему хоть немного легче на душе станет. Это - эмоциональная разрядка. Кто спортом занимается, кто песни поет про "гору крутую" - кто как спасается", − заявил он.

Та самая народная песня, упомянутая Геннадием Москалем

Напомним, ранее, 3 июля, нардеп Ольга Богомолец зарегистрировала законопроект под номером 10414 - о противодействии сквернословию (дематюкации языка). За что и была нещадно раскритикована пользователями Сети.

В свою очередь, Геннадий Москаль известен как человек, который не стесняется использовать матерщину в работе. К примеру, в бытность губернатором Закарпатья он называл и.о. главы Минздрава Уляну Супрун *банутой - в ответ на ее заявление о том, что лекарства от кори в регионе не были растаможены согласно украинскому законодательству.