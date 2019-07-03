"Вместо яиц чесать мову": Нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети

Ольга Богомолец / УНИАН

На официальном интернет-портале Верховной Рады был зарегистрирован законопроект под номером 10414 - о противодействии сквернословию (дематюкации языка).

Инициатором внесения законопроекта на рассмотрении парламента является нардеп Ольга Богомолец.

На сайте Рады текст законопроекта и пояснительная записка к нему по состоянию на 09.40 отсутствует.

Но это не помешало пользователям украинского сегмента соцсетей в самом жестком тоне высмеять такую инициативу Богомолец.

"Что значит "дематюкация"? А как тогда рассказать о политической ситуации в стране? А как купить черешню этим летом?А как объяснить какой-нибудь овце из ЖЕКа с халой на голове, в чем именно она не права?А если ми обрывается на флажолете [специальный прием игры на струнных смычковых и щипковых инструментах - Главред] − и в глаз? Напоминаю парламентаренкине Богомолец, пролетающей над следующим созывом, и которой, очевидно, нечем больше заняться, кроме, как опять вместо яиц "чесать мову", что сдерживаемые, невысказанные − верный путь к потере либидо, нервному тику, геморрою и плоскостопию. И слава Ктулху за великий и могучий", − словообильно высказалась Анна Аксенова.

"Дематюкация. Нужно, *бана мать, сука, бл*, наперед наматериться, пока за это еще в тюрьму не сажают", − сыронизировал блогер Александр Нойнец.

"Обсценной лексики псто. Нет, я конечно, понимаю, что есть такие женщины, которые от слова х*й теряют сознание. Но госпожа Богомолец *банулась немного больше, чем вообще", − позлословил Даба Гаданченко.

"Воплю! Дематюкация языка! Карл! Наконец мы все этого ждали! Заканчивается эпоха Богомолец О.В., как депутата и реформатора медицины (зачеркнуто) и начинается эпоха борчихи за девственность языка. Ждем текст законопроекта. А Лесь Подеревянский [легендарный украинский художник и драматург, чьи пьесы изобилуют матерщиной − Главред] готовится отъезжать в Лукьяновское СИЗО из-за своего Гамлета", − посмеялся Евгений Гончар.

"Новое слово в вашем лексиконе: ДЕМАТЮКАЦИЯ. Даже плачу − что тексты проекта и обоснование недоступны. Может, завтра подвезут, поэтому не переключайтесь", − понадеялась на будущее Карина Лютенко.

К слову, еще 20 июня Ольга Богомолец писала на своей странице в соцсети Facebook о засилье матерщины в интернете.

Напомним, ранее пользователи Сети были шокированы восковыми фигурами боевиков Александра Захарченко и Моторолы (Арсения Павлова) в музее "ДНР".