"Снится будет": в Сети шокированы восковыми фигурами Захарченко и Моторолы в музее "ДНР"

Пользователи не скрывают эмоций от увиденного.
Музей восковых фигур в "ДНР", где в экспозиции представлены убитые подельниками главари боевиков Александр Захарченко, Гиви и Моторола, шокировал чудовищными экспонатами.
Фото опубликовал блогер Михаил Голуб, собрав огромное количество разгромных комментариев.
"Музей восковых фигур ДНР", - коротко прокомментировал фото автор.
В комментариях пользователи обратили внимание на параметры фигур, их художественное исполнение и материал, из которого были выполнены, например, руки Захарченко. В частности, привлекли внимание устрашающие лица погибших боевиков.
Напомним, одиозная российская певица Юлия Чичерина для съемок клипа на песню Его оплот об Александре Захарченко спустилась в одну из шахт оккупированного Россией Донбасса.