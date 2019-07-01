"Снится будет": в Сети шокированы восковыми фигурами Захарченко и Моторолы в музее "ДНР"

Захарченко и Моторола ожили в восковых фигурах / Фото: Twitter/Михаил Голуб

Музей восковых фигур в "ДНР", где в экспозиции представлены убитые подельниками главари боевиков Александр Захарченко, Гиви и Моторола, шокировал чудовищными экспонатами.

Фото опубликовал блогер Михаил Голуб, собрав огромное количество разгромных комментариев.

"Музей восковых фигур ДНР", - коротко прокомментировал фото автор.

В комментариях пользователи обратили внимание на параметры фигур, их художественное исполнение и материал, из которого были выполнены, например, руки Захарченко. В частности, привлекли внимание устрашающие лица погибших боевиков.

Напомним, одиозная российская певица Юлия Чичерина для съемок клипа на песню Его оплот об Александре Захарченко спустилась в одну из шахт оккупированного Россией Донбасса.