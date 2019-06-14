Чичерина спустилась в шахту на Донбассе для клипа о Захарченко

Композиция станет саундтреком к фильму об убитом лидере боевиков.
Одиозная российская певица Юлия Чичерина для съемок клипа на песню Его оплот спустилась в одну из шахт оккупированного Россией Донбасса.
"Я впервые спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось", - рассказала пособница боевиков в интервью Комсомольской правде.
В Instagram Чичерина поделилась фотографией в шахтерской робе и под землей. Новая песня исполнительницы станет саундтреком к биографическому фильму о лидере боевиков Александре Захарченко.
В шахте певица исполнила песни для горняков макеевского рудника Горняк 95, поблагодарив их таким образом за труд.
Напомним, Чичерина заявила, что Донбасс непременно войдет в состав России, как и остальные территории Украины.