"Убейся башкой об стену": Чичерина устроила истерику из-за блокировки в Facebook

Чичерина угрожает Цукербергу / mvdlnr.ru

Известная сотрудничеством с боевиками ДНР российская певица Юлия Чичерина разнесла социальную сеть Facebook и ее главу Марка Цукерберга.

"Цукерберг, за то, что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы, готовь мыло, позор древнейшего народа", - написала Чичерина на своей странице Вконтакте.

Одиозная певица разразилась несколькими тирадами в адрес американской соцсети, требуя разблокировать ее аккаунт.

"Цукерберг убейся башкой об стену", "Быстро разблокировал и покаялся", "Социальные сети Цукерберга это угроза для всех государств", "Эй, Цукерманы! За блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера", "Эй, Цукергамбургер, открывай мой аккаунт пока я тебя не съела - последнее предупреждение", - заполонила Чичерина истерическими репликами свой аккаунт в российской Вконтакте.

/ Фото: Вконтакте/Юлия Чичерина

/ Фото: Вконтакте/Юлия Чичерина

В комментариях россияне поддержали своего кумира. Они писали под постами певицы, что Facebook необходимо запретить в России, что нужно удалять из этой соцсети свои аккаунты, что Вконтакте сейчас гораздо популярней американского детища Цукерберга.

Напомним, ранее Чичерина рассказала, что на Донбассе происходит сафари: темнокожие украинские наемники отстреливают старух в огородах.