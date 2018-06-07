Чичерина пожаловалась: "футболобандеровцы" запретили развлекать болельщиков на ЧМ-2018

Российская певица опубликовала письмо от ФИФА.
Российская певица Юлия Чичерина, которая является сторонницей боевиков на Донбассе, сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать перед болельщиками Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону.
Такое решение приняли "футболобандеровцы", написала исполнительница на своей странице в Facebook со ссылкой на письмо от ФИФА.
"Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать…", — отметила артистка.
Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные, команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации ЧМ.