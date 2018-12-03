"Негры стреляют старух на сафари": певица Чичерина блеснула "потоком сознания" о войне на Донбассе

Юлия Чичерина / Скриншот

Одиозная российская певица Юлия Чичерина (популярная в начале 2000-х) отличилась эксцентричным заявлением в телеэфире.

Видеозапись ее высказывания была опубликована на портале YouTube. "За что они там воюют? За русский мир, за что же еще. Это противостояние России и пиндосов", —рассказала Чичерина.

Певица, известная своей поддержкой террористов из группировок "ДНР" и "ЛНР", отличилась на редкость неадекватным рассказом о войне на Донбассе. "Понятно, что там просто все с ними, и укропы, и норвежцы. Там все понаехали. И французы, и биатлонистки латышские, все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах", − "на голубом глазу" заявила Чичерина.

Напомним, во время ЧМ-2018 Юлия Чичерина публично жаловалась, что "футболобандеровцы" запретили ей развлекать болельщиков.