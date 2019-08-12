Москаль рассказал, как остановить войну на Донбассе

Геннадий Москаль уверен в необходимости переговоров между Зеленским и Путиным / УНИАН

Экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль считает, что Минские договоренности никогда не остановят войну. Для того, чтобы на Донбассе был мир, нужно договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал по время чата на Главреде.

"Минск" никогда не остановит войну. Я думал, что после смены власти в Украине перейдут к другому переговорному формату, но новая власть просто изменила переговорщиков", - заявил политик.

По его мнению, "ключ" к миру на Донбассе – в Москве: "Поэтому надо искать понимание и говорить именно с Путиным, а не петь песню футбольных болельщиков "Путин, ла-ла-ла". Что эта песня и такая риторика принесли Украине? Спокойствие или согласие? Или мы стали сильнее благодаря ей? Напелись, а дальше - что?".

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"Мы должны что-то делать сами. Наконец должны начаться переговоры напрямую между Зеленским и Путиным, пора. Таково мое мнение", - резюмировал Москаль.

Напомним, ранее Геннадий Москаль объяснил, чем для президента Владимира Зеленского опасна полнота власти.