"У президента есть всё – но": Москаль объяснил, чем для Зеленского опасна полнота власти

10 августа 2019, 16:08

Теперь власти не смогут объяснять свои просчеты, ошибки или невыполненную работу происками врагов, пояснил политик.

Москаль объяснил, чем для Зеленского опасна полнота власти
Москаль объяснил, чем для Зеленского опасна полнота власти / Униан

Владимир Зеленский по итогам президентских и парламентских выборов получил полноту власти и такой кредит доверия от общества, которых не было ни одного президента Украины. Во время чата на Главреде политик, экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль пояснил, чем опасна для государства и партии Владимира Зеленского столь мощная концентрация власти в руках новичков.

"В некоторых европейских странах парламентские выборы проходят в два тура, чтобы избежать таких ситуаций. Однако если остается одна партия, которая берет в свои руки всю полноту власти, то она одновременно берет на себя и всю ответственность, а потому не может потом кричать, что кто-то ей мешает и не дает чего-то делать, ставит палки в колеса. И, как правило, те, кто концентрируют всю власть в своих руках, теряют власть досрочно, потому что вся полнота ответственности ложится на них", – отметил Москаль.

Читайте такжеГеннадій Москаль: Якщо Зеленський діятиме, як попередники, наступним президентом буде Шарій або БілецькийОн считает: то, что сейчас команда Зеленского получила всю полноту власти – это неплохо.

"Просто при таких условиях им не на кого кивать. Ведь в Украине всегда власть не может нормально работать, потому что занята ссорами, дрязгами, борьбой между ветвями власти. Вспомните хотя бы Тимошенко и Ющенко", – напомнил политик.

В то же время подобная полнота власти в руках определенного круга политиков в Украине уже наблюдалась во времена правления Партии регионов и коммунистов.

"Я был в парламенте во времена (беглого президента Виктора – ред.) Януковича. Что я там был, что меня не было, нажимал я кнопку или нет – не имело значения. У них были все необходимые голоса для принятия нужных им решений. А ни один другой законопроект не проходил", – поделился своими воспоминаниями Москаль.

При этом он не видит угрозы в том, что в руках команды Зеленского сосредоточена вся полнота власти. Этот факт, напротив, должен мобилизовать партию Слуга народа, считает политик. Потому что теперь ее члены не смогут объяснять свои просчеты, ошибки или невыполненную работу происками врагов и тем, что им кто-то мешает или не позволяет делать.

"Сейчас у Зеленского есть все: президентская должность, парламент, правительство (потому что правительство формируется парламентом). Кто может мешать при таких условиях новой команде? Пара мажоритарщиков, которые прошли в новую Раду, потому что были очень авторитетные или умело раздавали по 5 кг сахара? Эти мажоритарщики в Раде – что они есть, что их нет, от этого ничего не изменится. Они будут выполнять функцию статистов. К ним команде Зеленского придется обратиться разве что тогда, когда встанет вопрос о необходимости внесения изменений в Конституцию. Поэтому в такой полноте власти я вижу только позитив. Потому что будет распрей внутри властной команды, и народ будет знать, кто ответственен за все то, что будет происходить", – резюмировал Москаль.

Напомним, ЦИК обработала 100% протоколов. По итогам голосования в парламент попало всего пять партий

Ранее Москаль рассказал, почему от "Зе-вируса" нет прививки. Политик считает, что популярность Владимира Зеленского несет большие риски.

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Владимир Зеленский Геннадий Москаль Слуга народа результаты выборов
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