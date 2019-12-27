"На Донбассе - пепел": Москаль сказал, зачем Путину восток Украины

Российскому лидеру нужна картинка для россТВ, полагает бывший глава Луганской ОВГА.
Бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль уверен, что в 2020 году на Донбассе не будет мира.
В 2024 году президента России Владимира Путина ждут очередные президентские выборы, и ему нужен Донбасс, рассказал экс-чиновник Главреду.
По словам собеседника, лидеру РФ нужен восток Украины, чтобы показывать российскому обществу, что он всегда готов "постоять горой за русскоязычных людей", ему нужна картинка для россТВ, чтобы продемонстрировать - "в поле - ветер, на Донбассе - пепел".
"Если давать прогноз о том, что на Донбассе будет в 2020 году, одно могу сказать точно: там мира не будет… Вот после 2024 года и будем делать прогнозы по поводу Донбасса…" , - заявил он.
Москаль полагает, что на востоке нашей страны ситуация все больше и больше приближается к приднестровскому сценарию. "...то есть нас ждет замороженный конфликт", - предупредил бывший чиновник.
Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что мира на Донбассе нельзя добиться, идя по пути снижения давления на Россию.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.