"На Донбассе - пепел": Москаль сказал, зачем Путину восток Украины

Владимиру Путину нужен Донбасс, полагает Геннадий Москаль / Главред

Бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль уверен, что в 2020 году на Донбассе не будет мира.

В 2024 году президента России Владимира Путина ждут очередные президентские выборы, и ему нужен Донбасс, рассказал экс-чиновник Главреду.

По словам собеседника, лидеру РФ нужен восток Украины, чтобы показывать российскому обществу, что он всегда готов "постоять горой за русскоязычных людей", ему нужна картинка для россТВ, чтобы продемонстрировать - "в поле - ветер, на Донбассе - пепел".

"Если давать прогноз о том, что на Донбассе будет в 2020 году, одно могу сказать точно: там мира не будет… Вот после 2024 года и будем делать прогнозы по поводу Донбасса…" , - заявил он.

Москаль полагает, что на востоке нашей страны ситуация все больше и больше приближается к приднестровскому сценарию. "...то есть нас ждет замороженный конфликт", - предупредил бывший чиновник.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что мира на Донбассе нельзя добиться, идя по пути снижения давления на Россию.