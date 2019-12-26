Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году

Тука, Москаль, Касьянов и Гай рассказали, придет ли на Донбасс мир в 2020 году

После прихода к власти Владимира Зеленского политика Киева по отношению к оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а также к процессу урегулирования конфликта с Россией претерпела существенные изменения.

Зеленский добился проведения встречи лидеров "нормандской четверки" впервые за последние три года, выдвинул идею о необходимости изменения Минских соглашений, и эта идея была поддержана канцлером Германии Ангелой Меркель. Также президент добился освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, украинских моряков и многих других.

Кроме того, при новой власти начался процесс разведения сил: в трех населенных пунктах – в Станице Луганской, Золотом и Петровском – уже завершен, о продолжении разведения еще в трех точках договорились на встрече в нормандском формате в Париже. Новая власть упростила порядок выплаты пенсий жителям ОРДЛО, приняла решение о признании справок о рождении и смерти, выданных на оккупированных территориях, и т.д.

Главред попросил известных политиков и волонтеров оценить изменения, которые произошли в политике Киева по отношению к войне, жителям оккупированных территорий и процессу урегулирования конфликта, и объяснить, приближают ли эти изменения Украину к миру и возвращению территорий, а также поделиться прогнозом о том, что ждет Донбасс в 2020 году.

ГЕОРГИЙ ТУКА

экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

В глобальном смысле никаких позитивных изменений ситуации на Донбассе или политики в отношении оккупированных территорий в 2019 году не произошло. Не замечаю движения новой власти к устойчивому миру, но предпосылки для перехода в стадию "замороженного конфликта" уже есть.

Выполнить Минские договоренности невозможно, потому идея Зеленского об их пересмотре абсолютно понятна. Россия точно будет против этого. В случае, когда одна сторона осознает невозможность выполнения соглашений и предлагает их изменить, а другая – категорически против, как раз и возможен переход к "замороженному конфликту".

При Зеленском наметился новый дискурс в политике относительно ОРДЛО, связанный с выполнением формулы Штайнмайера. Но украинское общество вряд ли поддержит эту инициативу, т.к. она предполагает не только проведение выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей, но и внедрение "особого статуса" Донбасса в украинское законодательство. Любые попытки команды Зеленского протащить подобную концепцию вызовут ожесточенное сопротивление, что, в итоге, заведет нас в тупик и будет означать "заморозку".

Хотя отдельные шаги новой власти в отношении жителей ОРДЛО вполне приемлемы.Во-первых, решение о признании справок о рождении и смерти, выданных в ОРДЛО. В таком признании справок нет ничего противоестественного, и это не станет попыткой легитимации оккупационной администрации.

Во-вторых, изменение порядка выплаты пенсий жителям ОРДЛО, в частности, право получать пенсии без оформления справки переселенца. Такой путь я поддерживаю. Наша власть не сделала ничего для тех, кто, спасаясь от войны, переехал на подконтрольную территорию, и интеграция этих людей в новые условия жизни осталась на уровне разговоров. Потому логично, что, когда активная фаза боевых действий трансформировалась в конфликт низкой интенсивности, бо́льшая часть людей, не нашедших себя на подконтрольной территории, была вынуждена вернуться назад. Государство не оставило пожилым людям иного способа получения пенсий, кроме регистрации в качестве вынужденных переселенцев, породив таким образом "пенсионный туризм". У меня язык не повернется упрекать людей в том, что ради получения пенсии им приходится проходить "липовую" регистрацию в качестве переселенцев.

Однако некоторые решения команды Зеленского вызывают опасения. Например, процесс разведения сторон. С точки зрения безопасности, КПД таких действий низок, около 80% потерь ВСУ – это результат минометных и артиллерийских обстрелов. А даже самый мелкокалиберный миномет "Василек" имеет дальность полета мины до 4 км 200 м. Поэтому разведение сил на 2 км не обезопасит нас от артобстрелов. От поражения стрелковым вооружением – да, вот только случаи поражения стрелковым оружием сократились до единиц в год. Поэтому о значительном снижении потерь в ВСУ благодаря разведению сил не приходится.

Сложно прогнозировать, как будет меняться ситуация на Донбассе в 2020 году. Ведь ключ от мира на Донбассе лежит исключительно в кармане Путина. И для того, чтобы Путин ключ отдал, его нужно к этому принудить. А идя по пути снижения давления на Россию, мира мы не добьемся – так мы получим только дополнительный геморрой.

ГЕННАДИЙ МОСКАЛЬ

экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА

Хотя в Украине были избраны новые президент и парламент, политика власти в отношении оккупированной части Донбасса, на мой взгляд, не изменилась. В чем перемены? Разве что построили и открыли мост в Станице Луганской. А в остальном все по-прежнему: как стреляли, так и стреляют, как гибли люди, так и гибнут.

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины? В этой сфере тоже нечего оценивать, поскольку Зеленский вернулся со встречи лидеров нормандской четверки ни с чем. По сути, Макрон, Меркель и Путин договорились с Зеленским ровно о том же, о чем до того договаривались с Порошенко. Нам по-прежнему говорят: "Сначала проводите выборы в ОРДЛО, а потом уже поговорим о передаче контроля над границей".

При Зеленском началось разведение сил, но и тут есть вопросы. Во-первых, в Станице Луганской никогда стреляли толком. И там уже давно существовал переход, хоть и не обустроенный, через линию разграничения. Во-вторых, в Золотом перехода, по сути, нет. Хотя с нашей стороны его с фанфарами открыли, но боевики со своей стороны не откроют, ведь там настолько все заминировано, что потребуется год-два, чтобы провести разминирование территории. В-третьих, в Петровском КПВВ и не было. Мы отошли, однако глобально на ситуацию это никак не повлияло.

Если давать прогноз о том, что на Донбассе будет в 2020 году, одно могу сказать точно: там мира не будет. Нужно быть реалистами и помнить о том, что в 2024 году Путина ждут президентские выборы. Он что, самоубийца – разве он будет пилить сук, на котором сидит? Путину нужен Донбасс, который позволит демонстрировать российскому обществу, что он всегда готов постоять горой за русскоязычных людей. Ему нужна картинка для российского телевидения, чтобы показать, что в поле – ветер, на Донбассе – пепел. Вот после 2024 года и будем делать прогнозы по поводу Донбасса. А если Путин вдруг сподобится на такую щедрость – вернет Украине Донбасс, что тогда он скажет россиянам, как им это объяснит?

Ситуация на Донбассе все больше и больше приближается к приднестровскому сценарию, то есть нас ждет "замороженный" конфликт.

МИРОСЛАВ ГАЙ

офицер ВСУ, ветеран АТО, волонтер

Нынешняя политика Киева относительно оккупированных территорий и умиротворения агрессора ведет нас к новой горячий фазе войны, которая может начаться уже в 2020 году из-за того, что власть пытается идти на выполнение капризов Кремля, несмотря на колоссальное сопротивление гражданского общества. А любые уступки агрессору неизбежно ведут к накоплению системных проблем.

Разведение войск не привело к уменьшению агрессии. Обстрелы продолжаются и ежедневно новые раненные среди наших военнослужащих.

Российская Федерация проводит массовую паспортизацию украинских граждан на Донбассе, причем быстро и массово, с угрозами и шантажом, то есть она требует получать российский паспорт. Однако президент Зеленский заявляет о намерении разрешить двойное гражданство и облегчить получение украинского паспорта. Если раньше украинские граждане в Крыму и на оккупированной части Донбасса пытались избежать получения российских паспортов или паспортов "ЛНР" и "ДНР", чтобы не потерять украинское гражданство, то теперь они не будут этого бояться. А Россия получит возможность говорить, что на Донбассе – не российские наемники или боевики, а граждане Украины, получившие российский паспорт. Таким образом, будут легализованы наемники.

Позитивов в действиях команды Зеленского не так много, но они есть: продолжение сотрудничества с НАТО, с США, и тот факт, что американцы по-прежнему предоставляют нам вооружение и выделяют на оборону деньги (в этом году $300 млн).

В любом случае, ошибка Зеленского в том, что он продолжает вести переговоры с Россией, несмотря на то, что она не выполняет первых пунктов Минских соглашений, обязывающих отвести тяжелое вооружение и прекратить огонь. Если бы Украина настаивала на прекращении огня в первую очередь, то это добавило бы нам козырей. Но вместо этого мы ударились в казуистику и дискутируем об "особом статусе" и разведении сил… Что нам даст это разведение, если противник продолжает стрелять из крупнокалиберных артиллерийских систем?

Таким образом, мы накапливаем все больше и больше системных проблем, которые в среднесрочной перспективе приведут к серьезным угрозам для Украины. По моим прогнозам, в 2020 году война будет продолжаться и расширяться.

Остается только надеяться, что Зеленский осознает: с Россией договориться нельзя – Москва постоянно обманывает; войну с Россией нельзя закончить только лишь добрыми намерениями украинского руководства и попытками пойти на уступки агрессору – ее можно закончить только при наличии достаточных сил и средств…

ЮРИЙ КАСЬЯНОВ

блогер, волонтер

Политика Киева по отношению к оккупированным территориям и политика Киева по отношению к войне – это разные вещи.

В политике Киева по отношению к ОРДЛО я не вижу особых изменений. Она во многом зависит внешней и внутренней политики в целом. Например, будет ли Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, будем ли мы защищать свою страну или, наоборот, намерены прекратить войну на любых условиях, в том числе на условиях вхождения в состав Российской империи. Политика нынешней власти в этом вопросе не очень изменилась, по сравнению с политикой предыдущей команды.

Что бы Зеленский ни пытался делать, у него будут связаны руки – и Минскими соглашениями, и сильным крылом патриотически настроенных людей в Украине. Потому как бы Зеленский ни хотел закончить войну, помириться с Россией, предоставить какие-то преференции оккупированным территориям, в первую очередь – коллаборантам, он вынужден действовать с оглядкой на мнение людей, которые воевали за Украину.

Отношение Зеленского к войне отличается от того, каким оно было у Порошенко. Порошенко вел политику "ни войны, ни мира". Зеленский же изначально заявил, что Украина воевать не будет, что мы – за мир. Хотя мы помним, что Порошенко тоже говорил, что он – "президент мира", однако при этом не предпринимал никаких шагов в сторону примирения. Нынешний президент действует иначе.

Я всегда выступал за то, что всеми силами нужно поддерживать наших людей на оккупированных территориях. Там – много наших. И не их вина в том, что наше государство оказалось недееспособным в деле освобождения территорий. В том числе не виноваты бабушки, которые там живут и которые все-таки должны получать украинские пенсии. Важно разделять жителей оккупированных территорий и предателей, коллаборантов, людей, у которых руки по локоть в крови. Первых нужно поддерживать, а по отношению к вторым не может быть никаких поблажек. Пока что, мне кажется, у власти меняется отношение не к жителям оккупированных территорий как таковым, а к коллаборантам.

Ведение прямых или опосредованных переговоров с коллаборантам, заключение с ними каких-либо соглашений и сделок, торговля нашим суверенитетом – все это совершенно недопустимо.

Кроме того, Зеленский уже начал процесс разведение войск. Я – "ястреб" по своей природе, выступаю за военное решение этого конфликта. Если сейчас сохраняется затишье на фронте, мы должны быть от противника на расстоянии около 2 км, чтобы снайперы противника, развлекаясь, не убивали наших солдат, чтобы противник не видел наших позиций визуально. Нам нужно либо наступать, либо отводить войска, отходя на приемлемое расстояние, чтобы не было случайных необоснованных потерь.

Если говорить о будущем, то в 2020 году в Украине в случае пораженческой политики возможны катаклизмы, майданы, протестные выступления, вплоть до гражданской войны – уж очень много людей, которые были на войне и ни за что не захотят примиряться с врагом. События 2020 года очень сложно сейчас прогнозировать, поскольку они не столько зависят от власти, сколько населения, которое решит либо воевать, либо принять идею про "мир-дружбу-жвачку" с Россией.

Надежда Майная

Итоги 2019 года: