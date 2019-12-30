Успехи и провалы Зеленского: чью судьбу повторит президент в 2020 году

Эксперты оценили деятельность Зеленского в 2019 году и назвали его главные ошибки / Офис президента

Для украинцев 2019 год ознаменовался избранием нового президента – Владимира Зеленского. Во втором туре он победил с невиданным для украинских политиков результатом – его поддержало 73% избирателей.

Вопреки ожиданиям политических экспертов, которые были убеждены в скором и существенном падении рейтингов новоиспеченного президента, совершенно не имеющего за плечами никакого политического опыта, поддержка Зеленского и через полгода у власти остается очень высокой. Так, например, согласно итогам совместного опроса Киевского международного института социологии и Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, первые шаги Владимира Зеленского на должности президента за полгода позитивно оценили 63% украинцев.

В свою очередь, политологи оценивают деятельность Владимира Зеленского в 2019 году по-разному: кто-то готов поставить президенту твердую "пятерку", кто-то указывает на значительные ошибки и просчеты, но при этом отмечает движение в правильном направлении, а кто-то убежден, что Владимир Александрович уверенно движется к досрочному завершению своих полномочий. В любом случае, эксперты сходятся в одном: главной бедой Зеленского является его кадровая политика.

Эксперты - Андрей Золотарев, Виктор Небоженко, Тарас Березовец, Константин Бондаренко и Александр Кочетков - рассказали Главреду , за что можно похвалить Зеленского на должности президента, за что – пожурить, а какие ошибки нужно немедленно исправлять, назвали главные вызовы, которые будут стоять перед президентом в 2020 году, а также спрогнозировали, судьбу какого из украинских президентов может повторить Владимир Зеленский в будущем.

АНДРЕЙ ЗОЛОТАРЕВ

политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Владимира Зеленского за полгода, когда он находится на должности президента, добился снижения градуса агрессии и радикализма в украинском обществе. При предыдущей власти во многом такие настроения генерировались именно на улице Банковой. По крайней мере, Зеленский не спекулирует на тех темах, на которых спекулировала команда Порошенко, раскалывая общество.

Также Зеленский добился реального продвижения в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Он решился на то, чего не делал Порошенко – на практические шаги: разведение войск, обмен пленными, возвращение захваченных Россией кораблей.

Проблемным моментом деятельности Владимира Зеленского, прежде всего, является кадровая политика. Пока что на высоком персональном рейтинге Зеленского (выше 40%) удерживаются на плаву любители кататься на самокате по Кабмину и сидеть на столах. То есть вся эта пестрая палитра тех, кого "зеленая волна" внесла во властные кабинеты, удерживаются не благодаря своим заслугам, а благодаря рейтингу Зеленского. Однако все они стали серьезной проблемой для президента: просчеты в кадровой политике, как камень, тянут рейтинг президента вниз.

Перед Зеленским в 2020 году буде стоять несколько вызовов: урегулирование ситуации на Донбассе (определенные его решения могут спровоцировать мощные протестные выступления сторонников "войны до победного конца"); земельная реформа и запуск рынка земли (Юлия Тимошенко наверняка попытается развернуть "земельный майдан"); проблема государственного долга Украины (та пирамида ОВГЗ, которая вот-вот может рухнуть, способна похоронить как рейтинг персонально Зеленского, так и экономику страны).

Перспективы Зеленского, как президента и как политика, будут зависеть от того, как он поведет себя по отношению к проблемам, которые стоят перед Украиной. На разговорах из серии "за все хорошее и против всего плохого" можно какое-то время поддерживать рейтинг, но рано или поздно придется платить по счетам, и общество потребует результатов.

В любом случае, Зеленский едва ли повторит судьбу кого-либо из бывших украинских президентов – у него свой путь. В Ростов, как Янукович, он точно не сбежит.

ВИКТОР НЕБОЖЕНКО

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

Главным достоинством Зеленского я считаю его любовь к украинскому народу. Он любит очень искренне и не скрывает этого, в отличие от Порошенко. Порошенко демонстрировал любовь к украинцам "сквозь зубы" и вовсю пользовался ими для собственного обогащения.

Внутренний демократизм Зеленского – хороший предвестник для нас.

Главным негативом считаю тот факт, что у Зеленского вместо команды профессионалов работают родственники, друзья и люди, которых кто-то протолкнул на государственные посты. Это – плохо. Нечто подобное было при Ющенко. Кроме того, сложилось впечатление, что Зеленский боится людей, рейтинги которых выше, чем его собственные. Отсюда – такой странный подбор министров и руководителей комитетов Верховной Рады: кажется, что сознательно подбирались люди, рейтинг которых ни при каких условиях не мог стать выше рейтинга президента. В результате из-за этого у нас очень слабый парламент и очень слабый Кабмин.

Что касается миротворческих потуг Зеленского, то я не могу отнести их ни к достижениям, ни к ошибкам. В процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень сложно что-либо изменить. Ни Меркель, ни Макрон, ни Зеленский ничего не могут предложить, что было бы способно закончить войну. Все хотят мира, но добиться его невозможно, пока в России у власти остается Путин. Однако Украина при Зеленском сумела довести в Россию до "газовой истерики". Лично для меня это стало большой неожиданностью, поскольку не мог даже представить такой силы воли у президента. Очень важно, что Украина, несмотря на свою слабость, оказалась способной дать России отпор не только на фронте, но и в процессе переговоров по газу.

В любом случае, если говорить о более долгосрочной перспективе, то, думаю, Зеленский как политик не уйдет в небытие: он – очень яркая фигура. Однако не исключаю, что он может повторить судьбу Ельцина, которой вдруг под Новый год скажет: "Я устал, я ухожу". И покинет свой пост до срока. Также возможен второй сценарий, при котором Зеленский перерастет артиста в себе, свое истеричное окружение и станет настоящим президентом.

ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ

политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего

Первым из достижений Владимира Зеленского за первые полгода президентства я считаю продолжение им, пусть и с некоторыми коррективами, внешнеполитического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

С проблемами, но все-таки продолжается движение по минскому треку, начатое еще при Порошенко. В частности, впервые за последние почти четыре года встретились лидеры нормандской четверки. Также достижением Зеленского стало освобождение украинских заложников. Не все хорошо было в процессе этого обмена, но он состоялся. В результате Сенцов, Кольченко и другие вернулись в Украину, хотя это казалось фантастическим сценарием.

Кроме того, в ходе работы "безумного принтера", то есть Верховной Рады, был принят ряд важных законов, пусть часть из них и была подготовлена еще предыдущей коалицией. Также произошла некоторая стабилизация банковской системы. Несмотря на часто звучащие страшилки, Приватбанк не вернули предыдущим собственникам. Кроме того, стабилизируется национальная валюта. Да и ожидания роста экономики сохраняются. Украина разместила евробонды… Все это вселяет некоторый оптимизм.

Что касается просчетов президента Зеленского, то их было намного больше. Ключевой из них вытекает из непродуманной кадровой политики и отсутствия "скамейки запасных". По этой причине к власти пришло множество политических авантюристов, конъюнктурщиков, представителей окружения Януковича, которые активно маскировались, множество сепаратистов – все они прошли по спискам Слуги народа в Раду. Процесс роспуска парламента Зеленским был нелегитимным, даже несмотря на решение Конституционного суда. Это "закладывает мину" под все решения Верховной Рады XIX созыва.

Вовсю идет монополизация власти. Если у Порошенко была политика кумовства, то у Зеленского – "сватовства". Активно сворачивается работа в гуманитарной политике. Во внешней политике мы столкнулись с катастрофой, потому что до самого низкого уровня доведены отношения с США. Украина стала токсичной, стала участником процесса импичмента президента США. Если Трамп победит на президентских выборах в 2020 году, он вполне может "вернуть должок" и Зеленскому, и Украине. Он – мстительный и злопамятный человек, потому падает и уровень поддержки Штатами Украины. То же можно сказать о Европе, где заметна общая усталость от украинских проблем. Это ослабляет решимость западных партнеров продолжать антироссийские санкции. Пока что они продлеваются, но, скорее, по инерции.

В 2020 году Зеленского ждет стремительное падение его персонального рейтинга. Он уже начинает терять электоральное ядро. Это неизбежно. На фоне невозможности выполнить экономические обещания, в первую очередь, снизить тарифы, думаю, рейтинг Зеленского до весны просядет до 30%, а уже осенью он столкнется с острым политическим кризисом, который будет усилен давлением России. Высока вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. А это, в свою очередь, приведет к радикализации общества и если при Зеленском случится разгон каких-нибудь протестов, может вспыхнуть более брутальная версия событий 2013-2014 годов. В этом случае для Зеленского все может закончиться очень печально.

Пока что Зеленский уверенно движется к досрочному завершению своих полномочий.

КОНСТАНТИН БОНДАРЕНКО

политолог и историк, руководитель фонда "Украинская политика"

Главным достижением Зеленского за первые полгода его президентства является то, что он избрал курс на установление мира в Украине и неуклонно движется в этом направлении.

Второе – Зеленскому удалось сосредоточить в своих руках власть, которой бы позавидовал любой из бывших президентов Украины, но при этом ему удается пользоваться колоссальный поддержкой бо́льшей части населения страны (приблизительно 60%). Президент полностью контролирует Верховную Раду, Кабмин, армию и СБУ.

Кроме того, Зеленский начал переформатировать свое окружение. Прежде всего, речь идет об Авакове, который становится союзником Зеленского, и параллельном снижении активности людей, которые стояли рядом с Зеленским с самого начала его политической карьеры.

В общем, у Зеленского есть все шансы быть оцененным на "пятёрку": он не растерял свой рейтинг, но в то же время сосредоточил и продолжает концентрировать в своих руках все больше власти. Кроме того, за эти полгода Зеленский наконец-то стал политиком. Если на пост президента он восходил совершенно неподготовленным и растерянным человеком, то его поездка навстречу лидеров нормандской четверки в Париж показала, что он – политик и многому научился за полгода.

Безусловно, ошибок и просчетов у Зеленского много, иначе и быть не могло. Но все эти ошибки являются результатом "болезни роста".

К "минусам" Зеленского можно отнести некую хаотичность его действий по многим направлениям, а также периодическое непонимание приоритетов. Однако объективный момент здесь состоит в том, что Зеленскому пришлось включиться в не свои игры, в частности, ему пришлось стать участником большой американской игры.

Вызовы, которые будут стоять перед Зеленским в новом году, остаются неизменными – достижение экономического благосостояния и наведение порядка в стране. Зеленский должен будет показать, кто в стране хозяин, и поставить на место тех, кто был опорой для предыдущего режима националистов и радикалов.

Безусловно, дальнейшее падение рейтинга Зеленского неизбежно. Однако не думаю, что это будет происходить очень стремительно.

Зеленский – человек действия и жесткий менеджер, а это значит, что судьбу Ющенко, который в основном занимался морализаторством и интригами, он точно не повторит. Зеленский не склонен ни к одному, ни к другому. Кроме того, Зеленский – это точно не Янукович. Если он увидит опасность для власти, он точно не будет ждать, пока его снесут. Он будет помнить, что любая власть должна защищаться. Будем говорить цинично: Янукович не понимал, что две-три сотни жертв могли спасти десятки тысяч украинцев. Думаю, Зеленский это понимает и перед этим не остановится.

АЛЕКСАНДР КОЧЕТКОВ

политический аналитик

Зеленский – удивительный политик. Удивительный – потому что его достижения одновременно являются и его поражениями.

Во-первых, феноменальная победа на президентских выборах с результатом, которого не было ни у одного кандидата в президенты за всю историю независимости. При этом Зеленский ухитряется сохранять высокий рейтинг и через полгода президентства. Но то, как он воспользовался этой победой на выборах и колоссальной поддержкой – это недоработка и поражение.

Во-вторых, роспуск парламента и формирование законодательной ветви власти. Это был просто триумф! Но в Верховную Раду зашли люди, причем значительная их часть – именно под омофором Зеленского, которые занимаются в станах парламента приблизительно тем же, чем занимались их предшественники – собственным обогащением.

В-третьих, формирование исполнительной ветви власти произошло очень быстро и, казалось бы, демократично. Но качество Кабмина оказалось едва ли не самым низким за всю историю независимой Украины.

В-четвертых, переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и международная деятельность президента. Зеленский добился того, что саммит в нормандском формате состоялся впервые за несколько лет, и лидеры нормандской четверки поговорили обо всем. Казалось бы, в Париже мы увидели победу Зеленского: он ни в чем не уступил противнику, нигде не предал интересы Украины и не пересек ни единой "красной линии". Но все то, что начало происходить в стране дальше, после нормандской встречи – это полнейший провал. Я имею в виду разговоры о коррекции закона об "особом статусе" Донбасса, наезд на ветеранов и добровольцев, которых подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета и т.д. Все это имеет отчетливый привкус поражения.

В 2020 году перед Зеленским будет стоять очень много вызовов, главный из которых – внутреннеполитический. То, что сейчас натворит Кабмин во главе с Гончаруком, в том числе в сфере новых цен и тарифов, будет сплошной катастрофой. Мы уже видим пугающие последствия работы нового правительства по невыполненному бюджету-2019 год. Зеленскому придется либо осуществить перезагрузку правительства, либо перезагрузить Кабмин вместе с Верховной Радой.

Второй вызов – внешнеполитический. Зеленский должен будет как-то удержаться на той позиции, которую он провозгласил в Париже, когда обозначил "красные линии", предложил модернизировать Минские соглашения так, чтобы их можно было выполнить, и т.д.

Если же попытаться спрогнозировать будущее Зеленского в более отдаленной перспективе, его сюжетная фабула больше всего напоминает Ющенко и, возможно, немного Порошенко. Но, в отличие от Порошенко, Зеленский очень искренний и совершенно не жадный. Трагедия в том, что Зеленский – очень хороший и искренне желает добра Украине, но он не знает, как этого достичь. Если Зеленский не осознает необходимость переформатирования своего окружения и исполнительной власти, не решит проблему отсутствия стратегического видения ситуация, то он повторит судьбу Ющенко.

Вопреки ожиданиям некоторых граждан, участь Януковича Зеленскому не грозит – бежать из страны ему вряд ли придется, потому что он не ворует и не хочет этого делать, не строит схем ради собственного обогащения – ему попросту не от чего бежать. Но он рискует повторить судьбу Ющенко, потеряв поддержку украинского общества.

Надежда Майная

Итоги 2019 года: