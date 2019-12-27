Впереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 году

В 2020 году Украину снова ждет очередной рост цен / фото: ua.all.biz

В 2019 году украинцы остро ощутили на себе резкое повышение цен – практически ежемесячно росла стоимость продуктов питания, промышленных товаров, стремительно прибавило в цене топливо, газ, что повлияло и на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Хотя заработная плата, пенсии и другие социальные выплаты росли не так стремительно.

Как следствие, в Украине, несмотря на начатую в 2019 году монетизацию субсидий, благодаря которой часть украинцев смогли немного сэкономить на их оплате, Кабмин решил сократить количество субсидиантов.

Опрошенные Главредом эксперты – Виктор Суслов, Александр Скубченко, Юрий Гаврилечко и Геннадий Рябцев – соглашаются в том, что пенсии и заработные платы могут остаться на уже привычном уровне ввиду бюджетного кризиса, который постепенно усиливается в Украине. А это, в свою очередь, спровоцирует дальнейший рост цен – цены на продукты продолжат расти постепенно, в отличие от резких скачков цен на топливо и тарифы ЖКХ.

ВИКТОР СУСЛОВ

заслуженный экономист Украины, экс-министр экономикиУкраины

В Украине бюджетный кризис. Растет дефицит Пенсионного фонда, не хватает средств на выплаты пенсий. Кабмин принял решение дополнительно выделить ещё полтора миллиарда гривен на выплату пенсий за счет госбюджета. При том, что сумма утвержденного дефицита ПФ и так очень большая - если не ошибаюсь, 167,5 млрд гривен - этого всё равно не хватает.

Главные причины кризиса - денежно-кредитная политика НБУ и Минфина, чрезмерно высокие ставки рефинансирования при низких темпах инфляции, угнетающие промышленный рост, чрезмерно высокие ставки заимствований по государственным ценным бумагам, вызывающие бурный приток в Украину спекулятивных капиталов со всего мира. И этот приток, в свою очередь, ведет к дальнейшей ревальвации гривны и усугубляет бюджетный кризис.

Расплата за такую политику наступит, скорее всего во второй половине 2020 г., когда может прекратиться приток спекулятивных капиталов при выросших обязательствах по обслуживанию внешних долгов, а внешние рынки для украинской продукции будут в большей мере утрачены. Тогда может произойти глубокая девальвация гривны, скачок цен, резкое падение реальных доходов населения. Бюджетный кризис и кризис социальной сферы могут перерасти в тяжелый социально-политический кризис.

Сейчас реальных экономических возможностей для повышения выплат пенсионерам и малообеспеченным нет. Поэтому и прибавка к минимальным пенсиям сейчас, в декабре 2019 года, составит всего 74 гривны. А в следующем году минимальные пенсии вырастут еще на 74 гривны и к концу года – еще на 57. Точно так же невозможным стало и введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы. Накапливать при огромном дефиците Пенсионного фонда просто нечего. ПФ при такой государственной политике обречен на перманентный кризис, а пенсионеры в подавляющем своем большинстве - на нищенские условия существования.

Читайте такжеКредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуУровень минимальной зарплаты в Украине устанавливается законом, но платить эти зарплаты бизнес должен за свой счет. Бюджет оплачивает зарплаты в бюджетной сфере. При этом дополнительные расходы бюджета полностью покрываются возросшими платежами бизнеса бюджету по подоходному налогу и единому социальному сбору. Так что объективно повышение минимума заработной платы каждый раз оборачивается дополнительными налогами на бизнес. И здесь очень важно объективно оценить возможность бизнеса оплачивать повышение минимальных зарплат и налогов - чтобы не загнать его в тень, когда прекращается официальное оформление работников и перестают уплачиваться налоги, либо не привести к полному свертыванию бизнеса и росту безработицы.

В сфере политики зарплат и налогообложения личных доходов есть и другие проблемы: использование так называемой "плоской шкалы" подоходного налога (18%) независимо от вида и величины дохода, хотя в развитых странах обычно используется прогрессивная система налогообложения, когда ставка подоходного налога растет в зависимости от величины дохода. Кроме того, в этих странах по прогрессивной шкале облагается совокупный доход, т.е. сумма годового дохода во всех его видах.

Сегодня в сфере налогообложения личных доходов акцент перенесен на малообеспеченных: достаточно напомнить, что необлагаемый минимум заработной платы составляет ничтожные 17 гривен и много лет не повышался. Ясно, что повышение необлагаемого минимума хотя бы до уровня, близкого к минимуму заработной платы, могло бы значительно улучшить материальное положение малообеспеченных. Однако современная украинская власть против этого, опасаясь потерять значительную сумму доходов бюджета. Получается, что собственники бизнеса и олигархи пользуются налоговыми преференциями и меряются размерами и роскошью своих "маетков" и длиной яхт, а подавляющее большинство народа сводит концы с концами.

В этом смысле социальная политика в Украине несправедлива, антисоциальна и антинародна. Ясно, что доходы бюджета и Пенсионного фонда могли бы быть значительно увеличены при условии справедливого распределения и перераспределения национального дохода.

АЛЕКСАНДР СКУБЧЕНКО

глава Жилищного союза Украины

Согласно проекту бюджета на 2020 год, в этом году субсидии будут сокращены на 8 млрд гривен. Напомню, что в октябре Кабмин принял решение об увеличении доли обязательного платежа населения с 15 до 20%, то есть таким образом правительство сократило расход государственного бюджета на субсидии практически на 30%. Потому что 5% в общем платеже - это примерно 30% увеличения платежа, который платят люди, получающие субсидии. Соответственно, за счёт этого произошло снижение, а не из-за того, что доходы людей увеличиваются.

Субсидиантов, возможно, меньше не станет, но их платёж будет больше, что и обеспечит сокращение. Что касается снижения тарифов, то энергомодернизация и энергоэффективность, на которые надеется премьер Гончарук, и тарифы - это не связанные между собой вещи, так как следствием энергоэффективности является сокращение потребления энергоресурсов, но это никак не снижает размер тарифа. Если дом потреблял 100 единиц ресурсов на отопление, то после проведения мер по энергоэффективности, он будет потреблять 70 единиц, но по той же цене и по тому же тарифу. А платить человек будет тоже за 100 единиц, выплачивая кредит, который он, к примеру, возьмёт. То есть смысл энергоэффективности и энергомодернизации домов в сохранении их физических свойств, а не в экономии.

Читайте такжеФальшивый успех гривны: что будет с курсом в 2020 годуЕдинственная надежда на понижение тарифов на отопление - если уменьшится цена на газ. Хотя на самом деле у правительства и без этого есть достаточно механизмов - согласно закону о ЖКХ, правительство определяет порядок формирования тарифов. И как раз тут начинается коррупция, а с ней – и повышение тарифов. Ведь на этапе формирования тарифов, в них включается очень много технически необоснованных трат, завышенные цены на закупку и прочее. Ведь в них коммунальные предприятия закладывают собственные риски.

Сегодня в Украине нет ни одного тарифа, который можно было бы назвать экономически обоснованным - их все устанавливают органы местного самоуправления, и никто в правительстве даже не желает сделать попытки навести порядок с существующими тарифами. Если бы они этим занялись, то нынешние тарифы можно было бы снизить уже на 10%. Кроме того, на увеличение тарифов влияет и НДС – в фармакологии, например, НДС 7%, а в услугах ЖКХ НДС составляет 20%. Если даже не отменять, а хотя бы снизить ставку НДС наполовину, тарифы тоже можно будет существенно снизить. Долги по ЖКХ, безусловно, будут расти - доходы людей не увеличиваются, в отличие от расходов. Например, в прошлом году когда цена на газ подскочила на 20%, в конце 2018 года долг составил 30 миллиардов по стране. Через 2 месяца долг вырос до 50 миллиардов. К концу отопительного сезона сумма выросла уже до 68 миллиардов, но за летний период, когда у людей не было отопления, они частично погасили задолженность, которая сейчас составляет 58 миллиардов. Для сравнения - на начало 2018 года сумма долга украинцев по ЖКХ составляла 28 млрд гривен, но после правительство ввело административные преграды, из-за которых количество получателей субсидий уменьшилось в полтора раза, а долг автоматически вырос на 10 миллиардов. Но загвоздка как раз в том, что если у человека есть долг за коммуналку, то субсидии ему никто не начислит. В итоге получается ситуация замкнутого круга, в которой добросовестный плательщик готов был бы платить за ЖКХ по субсидии, но у него есть долг. И эту проблему тоже необходимо решать.

ЮРИЙ ГАВРИЛЕЧКО

экономический эксперт

Цены на все продукты питания росли, растут и будут расти дальше за редким исключением – скорее всего, это будут отдельные виды импортных товаров, которые у нас могут стоить дешевле отечественных. Так, сейчас Украина успешно импортирует картофель из Беларуси, России, Египта, и если доллар будет продолжать активно падать, под воздействием спекулятивной политики Минфина, то картофель может немного подешеветь, именно немного, до 5%, потому что изменения оптовых цен никак не коррелируются с розничными ценами. У нас оптовые цены могут быть ниже в какой-то период, а розничные цены – расти. Традиционно расти в цене будут молочные продукты, мясо, птица. Также изменяться в цене могут цены на яйца и гречку. Рынок яиц у нас достаточно монопольный и тут цена больше зависит от внешних факторов, например, от условий экспорта. Гречка и вовсе продукт политический и тут надо прослеживать взаимосвязь с выборами.

Все остальное точно будет дорожать. У нас начался отопительный сезон, Кабмин поднял ограничения на предельную стоимость гигакалорий для отопления частников. Следовательно, нужно ожидать, что и во всех остальных категориях товаров стоимость может подорожать. Естественно, накладные расходы в супермаркетах и хранилищах будут накладываться на цену товара. И курс доллара никого не интересует, если увеличиваются расходы в гривне.

Читайте такжеЕсть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в в 2020 годуЕсли говорить о тарифах, то они тоже будут расти, субсидии – уменьшаться, поэтому общий объем долгов в системе будет только нарастать. В итоге - новые Алчевски на подходе. Если зима будет теплой, то тогда этот коллапс может перенестись на следующий отопительный период, а если ударят морозы, то проблемы увидим уже сейчас. Решить эту проблему можно элементарно – Кабмин (как он уже это делал) устанавливает цену на газ из расчета себестоимости добычи плюс 20% рентабельности. Мы получаем цену газа для ТКЕ и населения на уровне 2800-3600 гривен, после чего НКРЭКУ в течение месяца пересчитывает размеры тарифов для всех ТКЕ по Украине, исходя из цены газа. В итоге мы получаем стоимость отопления в 2-2,5 раза ниже, чем сейчас, до двух раз ниже стоимость горячей воды и вот тогда потребность в субсидиях снижается. И, соответственно, есть шансы, что долги будут постепенно погашаться.

И хоть гривна укрепляется, снижать цены никто не собирается. Во-первых, из-за этого сразу возникает снижение прибыли (а отсюда - и излишний интерес налоговой), и во-вторых, если есть возможность дополнительного заработка, то увеличение маржи бизнесом воспринимается как то, что позволяет лучше себя чувствовать. А значит, зачем снижать цены?!

У нас население отнюдь не богатеет, и даже на подросшее количество знаков сможет купить себе меньше товаров. Бизнес тоже это понимает, и увеличивать производство, снижая цены и пытаясь заработать на объеме никто не будет – все будут пытаться зарабатывать на марже. Потому рассчитывать на понижение цены как продуктов питания, так и промышленных товаров, не стоит.

ГЕННАДИЙ РЯБЦЕВ

директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

Курс гривны влияет на цены на бензин и дизельное топливо. И мы видим, что большинство трейдеров снизили цены на бензин благодаря тому, что цены на границе не изменились, а гривна укрепилась. Относительно сжиженного нефтяного газа, то сейчас увеличился спрос на этот ресурс как котельное топливо в странах Восточной Европы. Поэтому у российских и белорусских производителей появился конкурент в виде польского рынка. И сжиженный газ идет не только в Украину, но и туда. Поэтому украинским трейдерам предлагают меньше газа и понятно, что чем меньше предложений, тем выше его цена цена. Это сезонное явление - в прошлом и позапрошлом году происходило то же самое. Если говорить о следующем годе, то на цены на нефтепродукты будут влиять три основных фактора:

Первый – стоимость нефтепродуктов на границе. Каждое изменение цены на один процент на границе может изменять цены на заправках через две недели на 10 копеек. Второй фактор – это курс гривны. Каждая смена коммерческого курса гривны на 10 копеек может изменять цены на заправках каждые две недели на 7-8 копеек. Третий фактор - это спрос. Чем выше спрос, тем выше цены. Это означает, что компании будут использовать это в своих целях.

Ну и четвертый фактор, который я не назвал, но который также возможен –изменение налогообложения различных видов нефтепродуктов. Например, в Верховной Раде в конце года рассматривался законопроект относительно возможного повышения акцизного налога на сжиженный газ и снижение, соответственно, акцизного налога на бензин. В таких условиях, сжиженный нефтяной газ подорожает, но это будет лишь разовое изменение цен. То есть, если акциз составит 139,5 евро за 1000 литров, то цена может повыситься примерно на 2,50-2,70 гривны за литр. Но пока это спрогнозировать невозможно - все будет зависеть от решения депутатов.

Анастасия Заремба