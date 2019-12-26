Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе

Чтобы Владимир Путин отдал ключ от мира на Донбассе, его нужно к этому принудить, полагает Георгий Тука / Главред

Для того, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин отдал ключ от мира на востоке Украины, который лежит исключительно у него в кармане, его нужно к этому принудить.

Мира на Донбассе нельзя добиться, идя по пути снижения давления на РФ, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука Главреду.

По словам экс-чиновника, если идти по пути снижения давления на Россию, можно получить только "дополнительный геморрой".

"Сложно прогнозировать, как будет меняться ситуация на Донбассе в 2020 году. Ведь ключ от мира на Донбассе лежит исключительно в кармане Путина. И для того, чтобы Путин ключ отдал, его нужно к этому принудить", - заявил Тука.

Собеседник отметил, что выполнить Минские соглашения невозможно, потому идея президента Владимира Зеленского об их пересмотре абсолютно понятна, однако российская сторона точно будет против этого.

"В случае, когда одна сторона осознает невозможность выполнения соглашений и предлагает их изменить, а другая - категорически против, как раз и возможен переход к замороженному конфликту", - сказал он.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор говорил, что россияне готовы уйти с Донбасса. Американский дипломат полагает, что Владимир Путин может использовать введение миротворцев на Донбасс в качестве причины для выведения войск с территории Украины.