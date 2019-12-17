"Причина для Путина": россияне готовы уйти с Донбасса - американский дипломат

Владимир Путин может уйти с Донбасса, сказал Уильям Тейлор / Reuters

Американский дипломат, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что россияне готовы уйти с части востока украинского государства, поскольку Донбасс - это проигрыш для РФ.

Российский президент Владимир Путин может использовать введение миротворцев на Донбасс в качестве причины для выведения с украинской территории войск, рассказал Тейлор на лекции НВ Мир-2020, пишет nv.ua.

Дипломат полагает, что в 2020 году будет прогресс по Донбассу.

"...россияне готовы уйти… Путин может уйти с Донбасса и вместе с тем доказать, что он делает то, что и собирался… Ведь он собирался защищать людей, которые говорят там по-русски… А потому может согласиться на миротворцев, и сказать россиянам, что вот эти миротворцы будут защищать всех людей на Донбассе", - заявил временный поверенный.

Читайте такжеВвод миротворцев ООН на Донбасс: высказался КремльНапомним, экс-советник по внешнеполитическим вопросам пятого президента Украины Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев утверждал, что Владимиру Путину нужен не Донбасс, а все украинское государство.