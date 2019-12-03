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"Путину нужен не Донбасс": дипломат указал на ошибки насчет России

3 декабря 2019, 20:07

Агрессивную политику РФ нельзя ограничить, вынудив Киев пойти на уступки ради мира на Донбассе, полагает эксперт.

Дипломат считает, что Владимиру Путину нужна не часть Украины, а вся страна
Владимиру Путину нужна не часть Украины, а вся страна, считает дипломат / Reuters

Предположение, что агрессивную политику Российской Федерации можно ограничить, если предложить стране взаимовыгодное сотрудничество, является ошибочным.

Президенту РФ Владимиру Путину нужна вся Украина, а не Донбасс, написал экс-советник по внешнеполитическим вопросам бывшего украинского лидера Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев в статье для Zn.ua.

Автор полагает, что агрессивную политику России нельзя ограничить, вынудив Киев сделать уступки ради мира на востоке государства.

"Все международные инициативы по привлечению России исходят из ошибочного предположения, что ее агрессивную политику можно ограничить, предложив взаимовыгодное сотрудничество, или мотивировать к прекращению агрессии гуманными призывами и гуманитарными убеждениями…", - поделился эксперт.

Ранее российский политолог Станислав Белковский говорил, что Владимир Путин хочет отделаться от так называемых "Л/ДНР" - вернуть их обратно украинским властям на "почетных условиях".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс Россия Петр Порошенко Владимир Путин Константин Елисеев
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