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Российский политолог сказал, как Путин хочет отделаться от "ДНР" и "ЛНР"

2 декабря 2019, 21:08

Россия "оттяпала" от украинского государства все, что можно было, сказал эксперт.

Эксперт полагает, что Владимир Путин хочет отдать
Владимир Путин хочет отдать "Л/ДНР" Киеву на "почетных условиях", полагает эксперт / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский считает, что президент РФ Владимир Путин хочет отделаться от самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - сдать их обратно Киеву на "почетных условиях".

Сейчас главная задача для Кремля - отделаться от захваченной части Донбасса, рассказал эксперт Гордону, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина насчет того, что Украине якобы грозит "потеря областей".

По словам собеседника, у главы России нет дополнительных планов экспансии, а спикер Госдумы "просто выпендривается". Эксперт утверждает, что РФ "оттяпала" от Украины все, что можно было.

"Кремль ни на что не намекает. Заявление Володина - чисто популистское, ориентированное, скорее, на российскую аудиторию, чем на Украину или международное сообщество…", - утверждает Белковский.

Напомним, Вячеслав Володин говорил, что из состава Украины могут выйти некоторые регионы из-за "притеснения малых народов" и "национализма". Спикер российской Госдумы утверждал, что в нашей стране постоянно нарушаются права поляков, русских и венгров.

ДНР ЛНР Кремль Владимир Путин Станислав Белковский
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