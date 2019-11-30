"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областей

Вячеслав Володин / Knews.kg

Притеснение малых народов и национализм могут привести к выходу из состава Украины некоторых областей, заявил глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Он считает, что Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп, а также пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране.

Он считает, что в Украине права венгров, русских и поляков постоянно нарушаются, в том числе право на язык, когда Украина принимает "закон об украинском языке как о единственном государственном и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях".

Володин добавил, что сложно назвать малым народом 36% украинских граждан, считающих русский язык родным.

В Сети пользователи оценили новые российские угрозы в адрес Украины:

"Наркоман, однозначно", "Дык это он намекает на то что отжим областей будет продолжен, с Харьковской по Одесскую включительно. Наверное мост себя не оправдал,нужна "новоДРОЧия", "Особенно все мечтают жить как ДНР, а вся Россия скоро будет как ОРДЛО", "Сижу такой в Одессе, смотрю на процветающий Донецк, в который пришли рашистские дебилы, и который решил чуток побыть не в Украине, и сразу так: да! Надо так же! Вот же где благодать! И тебе материальное благополучие, туристы со всего мира, сел на самолёт и ты в Риме...красота!", "Не надоело этому володину и прочим непонятно кем избранникам в @dumagovru нести эту хрень. Бред и посмешище. Позор для моей страны все эти депутатишки и прочее путинское ворье", "Враньё, причём, примитивное", "Эт ты пидр скажи удмуртскому ученыму который сжег себя", - написали пользователи в Сети.

Напомним, ранее в МИД России закатили истерику после требования НАТО вернуть Крім Украине.