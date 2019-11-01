Вернуть Крым Украине: в МИД России ответили на требование НАТО

Захарова отреагировала на требование НАТО вернуть Крым Украине / Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая ранее высмеяла "успехи" Украины, назвала бессмысленными требования НАТО вернуть Крым Украине, а также дать доступ на полуостров международным наблюдателям.

"Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха", — заявила Захарова.

Захарова напомнила, что российская позиция в этом вопросе, а также реальность всем хорошо известны.

При этом Захарова подчеркнула, что считает бессмысленным давать комментарии на каждое требование НАТО.

Более того, Захарова не исключила, что в будущем МИД даст официальную реакцию на заявление альянса, передает URA.ru.

Читайте такжеПристайко рассказал о новом формате сотрудничества Украины и НАТОНапомним, ранее сообщалось, генсек Альянса Йенс Столтенберг - на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страны НАТО никогда официально не признают аннексию Крыма, совершенную Россией весной 2014 года.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал он.

Также ранее Россию призвали вернуть Украине захваченные в Керченском проливе суда. При этом Североатлантический альянс осудил агрессивные действия Кремля в черноморском регионе.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все союзники Альянса отметили лидерские качества президента Украины Владимира Зеленского.

"Господин Зеленский, спасибо за ваше стремление к решению конфликта. Ваши стремления приводят к реальным изменениям. Все союзники НАТО сегодня подчеркнули именно ваши лидерские качества. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил генсек НАТО.