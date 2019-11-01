Вернуть Крым Украине: в МИД России ответили на требование НАТО

Захарова подчеркнула, что считает бессмысленным давать комментарии на каждое требование НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая ранее высмеяла "успехи" Украины, назвала бессмысленными требования НАТО вернуть Крым Украине, а также дать доступ на полуостров международным наблюдателям.
"Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха", — заявила Захарова.
Захарова напомнила, что российская позиция в этом вопросе, а также реальность всем хорошо известны.
При этом Захарова подчеркнула, что считает бессмысленным давать комментарии на каждое требование НАТО.
Более того, Захарова не исключила, что в будущем МИД даст официальную реакцию на заявление альянса, передает URA.ru.
Читайте такжеПристайко рассказал о новом формате сотрудничества Украины и НАТОНапомним, ранее сообщалось, генсек Альянса Йенс Столтенберг - на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страны НАТО никогда официально не признают аннексию Крыма, совершенную Россией весной 2014 года.
"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал он.
Также ранее Россию призвали вернуть Украине захваченные в Керченском проливе суда. При этом Североатлантический альянс осудил агрессивные действия Кремля в черноморском регионе.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все союзники Альянса отметили лидерские качества президента Украины Владимира Зеленского.
"Господин Зеленский, спасибо за ваше стремление к решению конфликта. Ваши стремления приводят к реальным изменениям. Все союзники НАТО сегодня подчеркнули именно ваши лидерские качества. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил генсек НАТО.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.