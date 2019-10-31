Столтенберг в Киеве выдвинул новые требования к России

Йенс Столтенберг / Reuters

Российскую Федерацию призвали вернуть Украине захваченные в Керченском проливе суда. При этом Североатлантический альянс осудил агрессивные действия Кремля в черноморском регионе.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все союзники Альянса отметили лидерские качества президента Украины Владимира Зеленского.

"Господин Зеленский, спасибо за ваше стремление к решению конфликта. Ваши стремления приводят к реальным изменениям. Все союзники НАТО сегодня подчеркнули именно ваши лидерские качества. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил генсек НАТО на брифинге после заседания Комиссии Украина – НАТО в Киеве в четверг, 31 октября, передает УНН.

Кроме того, он указал, что Москва должна обеспечить свободный доступ в украинские порты.

"Союзники призывают Россию вернуть Украине суда, которые были захвачены в прошлом году, и обеспечить свободный доступ в украинские порты в Азовском море", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что ранее генсек Альянса заявил, что страны НАТО никогда официальном не признают аннексию Крыма, совершенную Россией весной 2014 года.