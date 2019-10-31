"Никогда не признаем": Генсек НАТО гаркнул на Россию из-за аннексии Крыма

Йенс Столтенберг / УНИАН

Страны НАТО никогда официальном не признают аннексию Крыма, совершенную Россией весной 2014 года.

С соответствующим заявлением выступил в четверг, 31 октября, выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг - на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Интерфакс-Украина".

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как поступят члены Альянса сразу после разрыва Кремлем и Путиным ракетного договора. Позднее генсек сделал жесткое заявление в адрес РФ - из-за того режим прекращения огня в зоне военного конфликта на Донбассе до сих пор нарушается.