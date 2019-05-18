Спикер Госдумы опустился до хамства, комментируя слова Зеленского о депортации крымских татар

В РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о Крыме / Reuters

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по случаю 75-ой годовщины с начала депортации крымских татар.

"Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с начинающимся заболеванием деменцией (приобретенное слабоумие, - ред.)", - заявил Володин.

Он также считает, что, начиная свою деятельность с подобных заявлений, Зеленский может закончить свое правление, как и Петр Порошенко.

"По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш Президент Владимир Путин не скажешь – "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - добавил Володин.

Напомним, ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма.