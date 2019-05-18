"Белиберда": в России ответили на заявление Зеленского о Крыме

Пушков ответил Зеленскому / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, сообщает РИА "Новости".

Отметим, в субботу, 18 мая, в 75-ю годовщину с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался об освобождении захваченного РФ Крымского полуострова.

По словам Пушкова, он не удивится, если Зеленский уйдет в пустые разговоры о "достоинстве и чести", а также "освобождении родины крымских татар" от "оккупации".

Он отметил, что все подобные заявления Зеленского являются "риторической белибердой".

"Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский", — резюмировал Пушков.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Украиной и Россией общего осталась только граница.

По словам первого замглавы "госсовета" захваченного Россией полуострова Ефима Фикса, в Украине и РФ живут братские народы, которым нечего делить.

Он считает, что Зеленский "слишком молод и мало пробыл в качестве президента" для таких заявлений. Украину и Россию объединяют многовековая история и борьба против врагов, нападавших на СССР, кроме того, у них общая культура и тесные родственные связи, считает первый вице-спикер крымского парламента.