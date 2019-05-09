В России ответили Порошенко на "победобесие" и ряженых из Бессмертного полка

В России ответили на слова Петра Порошенко / president.gov.ua

Заявление президента Петра Порошенко о кремлевском "победобесии" в канун 9 мая прокомментировал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, тот факт, что Порошенко назвал участников акции "ряжеными", говорит о том, что цинизм главы Украины "не имеет пределов".

"Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС Галичина", — написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая.