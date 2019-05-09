У Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая

У Зеленского высказались о праздновании 9 мая / zaxid.net

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о том, что в Украине необходимо обсуждать отношение людей к празднованию 8 и 9 мая, а не переносить выходные.

Он подчеркнул, что для Украины важно искать общие ценности для общества, в то же время сообщил, что в команде Зеленского вопрос переноса выходного дня на 8 мая не обсуждался.

"Думаю, что сегодня это может оставаться в том формате в котором есть сегодня и вопрос не в переносе выходного дня", - отметил Разумков в эфире Канала 112.

Он также добавил, что "ключевым вопросом должно быть отношение к этим датам".

Напомним, ранее Разумков рассказал, вернут ли в Украину российских артистов и советское кино.