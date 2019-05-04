"Красные провокации": Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая

Владимир Вятрович / "Главред"

В Украине выходным днем должно быть не 9, а 8 мая, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его мнению, это должно подчеркнуть, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.

"К сожалению, не принято, по моему мнению, очень важное решение - это перенос государственного выходного с 9 мая - День Победы над нацизмом на 8 мая - День памяти и примирения", - отметил Вятрович в эфире телеканала ZIK.

Он напомнил, что празднование Дня победы 9 мая используется как возможность для разного рода провокаций.

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"Я напомню, что раньше 7 ноября - день Октябрьского переворота 1917 года в качестве выходного был прекрасной возможностью для разного рода "красных" провокаций. Но уже все забыли, что ранее в этот день так же была напряженная ситуация и усиленное внимание правоохранителей.

Таким образом мы сможем отдать больше должного внимания тем ветеранам Второй мировой войны, которые еще с нами. Ведь вряд ли им нравится, как спекулируют на их жизни разного рода антиукраинские силы - так называемые "бессмертные полки" - на улицах украинских городов", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о новом государственном празднике в Украине.