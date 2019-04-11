Вятрович рассказал о новом государственном празднике в Украине

Владимир Вятрович / Главред

В календаре государственных праздников Украины может появиться Дня свободы совести и вероисповедания, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, инициатива установления нового праздника принадлежала Всеукраинскому Совету религиозных объединений.

"Поэтому возникла идея говорить о Дне свободы совести - чтобы вместе вспоминать и показывать их победу и важность для государства этой, одной из базовых демократических свобод ... И надеюсь, что после дальнейшей общественной дискуссии по определению конкретной даты, вскоре в Украине будет отмечаться такой важный день", - пояснил он во время круглого стола в Киеве.

Чрезвычайно актуальным для Украины учреждением нового праздника считает вице-президент общественной организации Украинская ассоциация религиоведов, заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович.

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По ее мнению, разговор о свободе мировоззрения, свободу совести и вероисповедания, является очень важным, передает Укринформ.

"Имеем ситуацию, когда жизнь всего мира, религиозная жизнь только плюрализируется - то есть будет увеличиваться количество религиозных направлений и религиозных организаций. И в Украине уже насчитывается около 37 000 религиозных организаций ... Если мы сейчас с вами еще раз не подчеркнем важность свобод в сфере вероисповедания и в сфере свободы совести, то у нас будет огромная опасность потерять ту ситуацию, которую мы пока имеем возможность удерживать ", - добавила она.

Напомним, ранее Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины.