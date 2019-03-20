Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины

20 марта 2019, 18:00

Одессе "укоротили" возраст вдвое, сообщил глава Украинского института национальной памяти.

Владимир Вятрович сообщил, что в Украине пересмотрят историю ряда городов
В Украине пересмотрят историю ряда городов, сообщил Владимир Вятрович / Главред

Историк, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что в нашей стране в процессе избавления от наследия Российской империи пересмотрят историю ряда крупных городов, в частности, Одессы, Днепра и Севастополя.

Россия использует советскую историю и историю времен Российской империи для оправдания своих претензий к Украине и для оправдания агрессии в отношении государства, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

Вятрович отметил, что датирование городов на юге нашей страны привязано к их присоединению к Российской империи. "Большинство из них датируется концом 18 века, хотя они имеют более глубокую историю…", — добавил собеседник.

По его словам, Одессе "укоротили" возраст вдвое, нужно вести речь о 600-летии города. "Город Днепр имеет историю глубже на несколько сотен лет, чем история Екатеринослава, от которого сейчас начинают отсчет. Еще более глубокую историю имеет Севастополь — тут можно дойти до античности", — заявил эксперт.

Глава УИНП подчеркнул, что также более давняя история у Симферополя, Павлограда, Херсона, Первомайска и других городов. "Список не окончательный. Мы приглашаем историков и специалистов, чтобы пополнить его", — отметил историк.

Собеседник объяснил, что после пересмотра истории городов нужно будет принять политические решения для закрепления новых дат их основания.

"Мы видим, как не только советская история, но и история времен Российской империи используется Россией для оправдания своих претензий к Украине, для оправдания своей агрессии. Вспомним историю нескольколетней давности о "Новороссии", о том, что юг и восток Украины всегда были российскими", — сказал историк.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Согласно документу, в Украине запрещаются символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, а также фашистских группировок. Позже закон подписал президент Петр Порошенко. В рамках декоммунизации в нашей стране начали проводить переименование топонимов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Одесса история Российская империя Владимир Вятрович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:29
Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха
18:00
Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины
17:59
В России умер актер фильма Девчата
17:27
Украина ввела новые санкции против России
17:18
Экс-лидеру боснийских сербов Караджичу "выписали" пожизненное в Гааге
16:51
"Ну это вообще катастрофа, б*ять": Гройсман расстроился поведением Ляшко Видео
16:48
Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве
16:38
"Секс до пяти раз в день": Волочкова разоткровенничалась в интервью Собчак
16:06
"Неудачный полет": в Киеве экстремал прыгнул с многоэтажки с парашютом
16:02
Туалетная история: Омелян хочет отремонтировать туалет на николаевском ж/д вокзале с Гройсманом и Кравцовым Видео
15:07
Зеленский рассказал, почему готов был уступить Вакарчуку на выборах президента
15:01
В НФ призвали привлечь Медведчука к ответственности за госизмену
14:53
Владимир Дантес описал "страсти" в отношениях с Надей Дорофеевой Видео
14:43
Показала все: Майли Сайрус выложила в Сеть свое свежее голое фото
14:40
Газпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - Коболев
14:23
Стали известны "рецепты" счастья Видео
14:21
"Зачем продлили контракт с ворюгой?": Ляшко поднял хай на заседании Кабмина Видео
13:53
"Капец как видны импланты": Светлана Лобода сверкнула соском, опубликовано видео Видео
13:23
Джемилев рассказал о секретном отчете ФСБ по Крыму
12:58
Уходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значит мнение
12:57
"Двадцать лет сочиняю х*йню": Шнуров распустил Ленинград и объявил прощальные гастроли
12:51
"Слишком сексуальная девочка": Тина Кароль заворожила необычным фото голых ног Видео
12:38
Историческое решение: парламент Казахстана проголосовал за переименование Астаны в Нурсултан Видео
12:08
В Киеве зверски зарезали молодого ветерана-АТОшника
12:04
Работу оставим, зарплату – нет: с Коболевым продлили контракт Видео
12:02
В Украине растет количество ж/д аварий
11:49
"Наслаждаемся": синоптик объяснила, сколько украинцам радоваться теплу – до новых морозов Видео
11:31
Первый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана Видео
11:20
С ревом набирают высоту: Украинская боевая авиация провела учения - потрясающее видео Видео
11:04
Украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата Видео
10:56
Отец Началовой рассказал в деталях о причине ее смерти
10:55
Как Трампу противостоять Путину в Украине и Венесуэле мнение
10:25
Черная сила: В Киеве африканец избил цыганку за воровство: опубликовано видео Видео
10:10
"Самое сильное снижение счастья": названо место Украины в рейтинге счастья 2019 Видео
10:06
Google презентовали игровой сервис Stadia и специальный джойстик: опубликованы фото
09:38
Плохая новость для Путина мнение
09:16
"Петя хуже Путина, что ли?": появилось видео, как Порошенко на Ивано-Франковщине лобызали руки Видео
09:15
Диета 5, меню: что можно и что нельзя есть Видео
08:41
Нурсултан вместо Астаны: Токаев на посту главы Казахстана первым делом сделал реверанс Назарбаеву Видео
08:29
Петр Алексеевич, а что мы строили пять лет? мнение
08:28
Курс валют в Украине: евро дорожает быстрее, чем доллар Видео
08:02
Погода в Украине 20 марта: где будут дожди, а где – теплее всего Видео
07:48
В чем особенность полнолуния 21 марта и как пережить Видео
07:28
Синоптики рассказали, каким будет лето-2019 Видео
07:15
Politico: Путин превратил Крым в мини-СССР
07:00
Чат із лікарем-дієтологом Оксаною Скиталінською
06:56
Никаких оттенков серого: Кремль совершил ошибку, которая войдет в учебники мнение
06:15
Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия
05:49
"Украинская птица феникс": Сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial Times
05:01
Секс, приключения и скандалы: астролог назвал счастливчиков и лузеров среди знаков Зодиака Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться