Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины

В Украине пересмотрят историю ряда городов, сообщил Владимир Вятрович / Главред

Историк, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что в нашей стране в процессе избавления от наследия Российской империи пересмотрят историю ряда крупных городов, в частности, Одессы, Днепра и Севастополя.

Россия использует советскую историю и историю времен Российской империи для оправдания своих претензий к Украине и для оправдания агрессии в отношении государства, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

Вятрович отметил, что датирование городов на юге нашей страны привязано к их присоединению к Российской империи. "Большинство из них датируется концом 18 века, хотя они имеют более глубокую историю…", — добавил собеседник.

По его словам, Одессе "укоротили" возраст вдвое, нужно вести речь о 600-летии города. "Город Днепр имеет историю глубже на несколько сотен лет, чем история Екатеринослава, от которого сейчас начинают отсчет. Еще более глубокую историю имеет Севастополь — тут можно дойти до античности", — заявил эксперт.

Глава УИНП подчеркнул, что также более давняя история у Симферополя, Павлограда, Херсона, Первомайска и других городов. "Список не окончательный. Мы приглашаем историков и специалистов, чтобы пополнить его", — отметил историк.

Собеседник объяснил, что после пересмотра истории городов нужно будет принять политические решения для закрепления новых дат их основания.

"Мы видим, как не только советская история, но и история времен Российской империи используется Россией для оправдания своих претензий к Украине, для оправдания своей агрессии. Вспомним историю нескольколетней давности о "Новороссии", о том, что юг и восток Украины всегда были российскими", — сказал историк.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Согласно документу, в Украине запрещаются символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, а также фашистских группировок. Позже закон подписал президент Петр Порошенко. В рамках декоммунизации в нашей стране начали проводить переименование топонимов.