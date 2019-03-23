Вятрович объяснил, почему украинский язык не готов к конкуренции

Владимир Вятрович / Главред

Украинский язык не готов к конкуренции, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Комментируя рассмотрение языкового закона он подчеркнул, что поддержка языка без его защиты невозможна.

"Это значит обрекать его на какую-то конкуренцию, к которой украинский язык сейчас не готов. Он как спортсмен, которому поломали ноги, поставили со всеми на стартовую линию и сказали, чтобы они все соревновались на равных условиях. Он как спортсмен, которому поломали ноги, поставили со всеми на стартовую линию и сказали, чтобы они все соревновались на равных условиях", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Вятрович уверен, что украинцы спокойно воспримут новый языковой закон, так же, как это было с декоммунизацией.

Напомним, ранее Вятрович объяснил, что не так с лозунгом националистов о Бандере.