Вятрович объяснил, что не так с лозунгом националистов о Бандере

Владимир Вятрович

По словам главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, не стоит исторических фигур "привлекать к современной политике" и идеализировать их.

Комментируя лозунг "Бандера придет - порядок наведет", он считает, что такой слоган удивил бы самого лидера ОУН.

"Эта странная фраза "Бандера придет - порядок наведет!", я думаю, что от нее удивился бы сам Бандера, который все-таки исповедовал, очевидно, принцип опоры на собственные силы, а не ходил по городу, говоря о том, что "Петлюра придет - порядок наведет!" или "Коновалец придет - порядок наведет!". Это и актуализация истории, которая не дает возможности понять, чем действительно было прошлое", - отметил он в комментарии Радио Свобода.

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Глава УИНП подчеркнул, что в популяризации в Украине таких исторических личностей как Степан Бандера, Симон Петлюра или Иван Мазепа, большую роль сыграла российская пропаганда: "Я считаю абсолютно естественным то, что в Украине сейчас, в ответ на все эти пропагандистские усилия Российской Федерации, происходит активное переосмысление прошлого".

Напомним, ранее Следственный коммитет РФ завел уголовное дело в отношении Вятровича.