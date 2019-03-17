Вятрович объяснил, что не так с лозунгом националистов о Бандере

17 марта 2019, 13:58

Зачастую актуализация истории не дает возможности понять, чем действительно было прошлое, считает глава УИНП.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

По словам главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, не стоит исторических фигур "привлекать к современной политике" и идеализировать их.

Комментируя лозунг "Бандера придет - порядок наведет", он считает, что такой слоган удивил бы самого лидера ОУН.

"Эта странная фраза "Бандера придет - порядок наведет!", я думаю, что от нее удивился бы сам Бандера, который все-таки исповедовал, очевидно, принцип опоры на собственные силы, а не ходил по городу, говоря о том, что "Петлюра придет - порядок наведет!" или "Коновалец придет - порядок наведет!". Это и актуализация истории, которая не дает возможности понять, чем действительно было прошлое", - отметил он в комментарии Радио Свобода.

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Глава УИНП подчеркнул, что в популяризации в Украине таких исторических личностей как Степан Бандера, Симон Петлюра или Иван Мазепа, большую роль сыграла российская пропаганда: "Я считаю абсолютно естественным то, что в Украине сейчас, в ответ на все эти пропагандистские усилия Российской Федерации, происходит активное переосмысление прошлого".

Напомним, ранее Следственный коммитет РФ завел уголовное дело в отношении Вятровича.

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Степан Бандера Владимир Вятрович
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