В России завели дело на Вятровича

Владимир Вятрович / УНИАН

Следственный коммитет Российской Федерации завел уголовное дело в отношении главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Как сообщила представтель СКР Светлана Петренко 14 марта, дело было возбуждено за реабилитацию нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

По словам Петренко, УИНП является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Читайте также"Напрягают русскоязычные": Вятрович высказался о националистахПо данным ведомства, Вятрович, который возглавляет центральный орган исполнительной власти Украины, реализующий госполитику по восстановлению и сохранению национальной памяти народа, в период с конца 2014 года по настоящее время занимается реабилитацией нацизма.

В частности, он регулярно оправдывает факты, которые уставлены в рамках Нюрнбергского процесса.

"Отрицание установленных приговором в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны не могут остаться без должного внимания. Лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщалось ранее, Вятрович намерен изменить даты основания Днепра и Одессы.