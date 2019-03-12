Вятрович намерен изменить даты основания Днепра и Одессы

В Павлограде намерены изменить дату основания / Фото:павлоград.dp.ua

Глава института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о пересмотре дат основания Одессы, Днепра, а также Павлограда в Днепропетровской области.

Как сообщает Радио Свобода, Вятрович убежден, что некорректно называть датой основания Днепра времена Екатеринослава российской императрицы Екатерины II в, а Павлограда - от ее сына Павла. Причина заключается в том, что города имеют более давнюю, казацкую историю.

"Павлоград и Днепр - это лишь примеры. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18-го века", - отметил Вятрович.

По словам историка, Институт нацпамяти инициирует законопроект о деколонизации Украины, который будет включать изменение дат основания ряда городов страны.

Вятрович пояснил, что деколонизация позволит Украине избавиться от имперского прошлого. Он подчеркнул, что в рамках изменений преобразования неминуемо ожидают и топонимику, которая связана с Российской империей.

Напомним, в России заявили, что деколонизация Украины, о которой заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, трудновыполнима, поскольку речь идет о народной памяти.