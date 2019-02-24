В РФ прокомментировали планы Киева деколонизировать Украину

УНИАН

Деколонизация Украины, о которой заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, трудновыполнима, поскольку речь идет о "народной памяти".

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости.

"Должен сказать, что удивительным образом декоммунизация идет рука об руку с русофобией. И она во многих странах идет так и шла всегда. В Прибалтике, скажем так, когда они отделились от нас. И в этой связи им так кажется легко: памятники снес, и вроде как ликвидировал память народную. Но с памятью народной так не получится, это сложно сделать", - приводит агентство слова Калашникова.

Накануне Вятрович заявил, что после завершения декоммунизации УИНП приступит к деколонизации страны. Это, по его словам, уничтожит легенды об общности украинцев и русских.

"Что касается деколонизации, избавления от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию... Мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", - заявил директор УИНП.