Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" специальным законом

Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" / Главред

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович пообещал украинцам новый законопроект, чтобы избавить их от "имперского наследия".

Документ о деколонизации Институт нацпамяти разработает уже в этом году, пишет Униан.

"Что касается деколонизации, избавление от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию… мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", – заявил Вятрович на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, с декоммунизацией было проще, так как можно было опереться на существующее законодательство стран Восточной Европы. А вот в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт", признался эксперт.

Ранее Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Также Вятрович рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину. "Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – сказал он.

Напомним, Вятрович отрапортовал о сносе памятника Суворову в Киеве. По словам главы Института национальной памяти Украины, в столице произошел очередной этап "исторической ротации".