"Деколонизация на марше": Вятрович отрапортовал о сносе памятника Суворову в Киеве

Памятник Александру Суворову

В столице Украины в четверг, 24 января, прошел процесс демонтажа памятника русского полководцу времен Екатерины II и Павла I Александру Суворову, стоявшему неподалеку от здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Суворов — на выход. Деколонизация на марше [...] Историческая ротация - ныне в Киеве наконец демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу [одному из идеологов украинского национализма Дмитрию - "Главред"] Донцову", — написал он.

Напомним, ранее Вятрович рассказал, как и когда окончательно в Киеве декоммунизируют памятник "Родина-мать".